Una fotógrafa escrachó a Julián Serrano por "no respetar" su trabajo

Julián Serrano se convirtió en tendencia en las redes sociales después de que una fotógrafa lo escrachara en Twitter.

Julia García escribió en dicha plataforma un mensaje dedicado al influencer por usar una imagen de su autoría sin mencionar los créditos.

"Cuándo va a llegar el día que valoren nuestro trabajo? Hace un tiempo le saqué esta foto a Julián Serrano, me la pidió y se la pasé pidiendole x favor q me de mencione. El otro día la subió cortada y sin menciones. Hasta cuándo van a pasar estas cosas?", expresó la joven y adjuntó a su "denuncia" la imagen que usó el actor.

La postal es de la semana pasada y, después del "escrache", el instagramer le respondió a Julia, quien también compartió su respuesta. "Gracias a todxs los que me ayudaron a difundir! Increíble! Finalmente Julián me etiquetó (aunque ya no sirve de nada) pero se dio cuenta de su error, pidió disculpas y tomará las acciones que corresponden. Espero que esto haya servido para generar conciencia del laburo de los ph", disparó.