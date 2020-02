Karina "La Princesita" sorprendió con un extraño mensaje en las redes sociales

View this post on Instagram

Para allá, lejos, se va tu vida si la dejas pasar, dedicándosela a los demás. Dejas pasar la vida acompañando a otros a luchar por sus sueños y vos no cumplis los tuyos? Eso no es ser bondadoso, ni solidario, ni generoso. Hay que tener amor propio y saber priorizarse también. El tiempo no vale dinero. Vale mucho más que eso. Lo valioso de esta vida no se compra.