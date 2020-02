La romántica foto de Karina "La Princesita" con su novio el día de su cumpleaños

La vida sentimental de Karina "La Princesita" Tejeda es un verdadero enigma. Desde que terminó su relación con el Kun Agüero fue vinculada con Juan Pablo Rovito, con quien mantendría una relación desde hace más de un año.

Sin embargo, desde que habló por primera vez de este amorío la cantante evitó mostrarse con su amor y lo mantiene en la más absoluta reserva. Pero el jueves, la diosa tropical celebró sus 34 años y salió a la luz la primera foto con el rubio.

Tal como compartió el joven en su Insta Stories, a la celebración no faltó nadie y menos él que se animó a compartir una romántica postal con ella.

“La verdad es que sí, salimos pero todavía no es algo oficial y por eso no voy a andar mostrándolo. No hay más que eso", dijo hace más de un año la cantante. "A veces una prefiere conocer bien a la persona antes de mostrarse porque no sabes qué puede llegar a pasar", añadió.