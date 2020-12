Khloé Kardashian y Tristan Thompson, ¿se casan?

Las idas y vueltas entre Khloé Kardashian y Tristan Thompson parecerían haber llegado a su fin. Es que al parecer los días tormentosos quedaron en el pasado y ahora se decidieron a caminar rumbo al altar. Las sospechas sobre este gran posible evento para la familia Kardashian es porque ¡hay anillo y todo! Sí, la hermana de Kim Kardashian ya estuvo luciéndolo en público.



En el día de Navidad, Khloé Kardashian y Tristan Thompson salieron a pasear por un parque, donde ella además de estar súper abrigada para enfrentar las bajas temperaturas, lució un accesorio imposible de ignorar.







Mientras Khloé Kardashian jugaba con su hija True y ambas subían y pasaban momentos inolvidables en los juegos, su mano lanzaba destellos que reflejaban los rayos del sol.







Fue así como quedó a la vista el anillo que Khloé Kardashian llevaba en su dedo anular izquierdo, que justamente es donde se usan los anillos de compromiso. El diamante eran tan grande y lucía tan pesado que no parecía un simple complemento del outfit de la empresaria.







Por el contrario, parece ser la pieza clave para que Khloé Kardashian lleve su relación con Tristan Thompson al siguiente nivel, después de los altibajos que han tenido.







Parece que Khloé Kardashian y Tristan Thompson están 100% comprometidos con que la relación funcione y con darle a su hija la mejor vida posible.







Será cuestión de esperar para ver si Khloé Kardashian y Tristan Thompson confirman el enlace.





Fotos crédito: guacamouly

Crisis entre Khloé Kardashian y Tristan Thompson: se dejaron se seguir en redes

Hace unas semanas, Khloé Kardashian confirmaba que con el padre de su hija, Tristan Thompson, habían decidido darle una nueva oportunidad a la relación. Sin embargo, a tan sólo unos días de ese comunicado ella tomó una sorpresiva decisión



Larsa Pippen, ex amiga del clan Kardashian en las últimas horas no sólo

acusó a Kanye West de "haberle lavado la cabeza" a toda la familia, sino que además, aseguró que tuvo un romance con Tristan Thompson.



Según Pippen, fue antes de que el basquetbolista se reconciliara con la madre de su hija True Thompson Kardashian.



Lo cierto es que Khloé y Tristan volvieron a estar juntos oficialmente en septiembre, después de un año de esfuerzos del deportista por recuperar a su ex; después del escándalo por haberla engañado con Jordyn Woods.



Sin embargo, en las últimas horas una actitud de Khloé Kardashian alertó a los fanáticos, quienes se dieron cuenta que la empresaria había dejado de seguir a su pareja en Instagram. ¿Se generó una crisis por los dichos de Pippen?



Lo cierto es que al parecer el amor habría triunfado una vez más y ahora Khloé Kardashian y Tristan Thompson estarían comprometidos.

¡Qué viva el amor!