La furia de Yanina Latorre con Gladys La Bomba Tucumana:"¡Me voy a vengar hasta el día que me muera!"

En las últimas horas, comenzaron a circular versiones de que Tiago Griffo, había participado de una fiesta clandestina. En este contexto, Yanina Latorre aprovechó para ir de lleno contra Gladys, la Bomba Tucumana, quien había sido implacable con Lola Latorre cuando tuvo el problema de la fiesta en Mercedes.



“¿Lo suspendieron? ¿Lo bardearon? ¿Le dijeron de todo? Como a Lola la hicieron padecer, con 19 años. Mi hija se bancó el insulto de todo el mundo, y la Bomba la hizo mierda a Lola, dijo barbaridades, que la tenían que rajar, que no tenía que volver al certamen. De Lola no hay imágenes, nunca se bajó de un auto y acá el chico está encerrado, sin distancia social ni barbijo.”, disparó Yanina Latorre.

Luego Yanina Latorre agregó: “Lo justo serían que los suspendan a los dos, que los aíslen.Lo digo por lo que yo padecí. No lo hubiera pedido nunca, pero a mí me volvieron loca con los insultos. Y la Bomba la hizo bolsa a Lola, encima él es más grande y ya vio lo que venía pasando”.

“A Lola la producción del ‘Cantando’ le dijo que no podía pisar el piso por quince días, a mi hija la bardeó el país y ahora no dicen nada ¡Dejate de joder! ¿Este pibe cuántos años tiene? Y la madre del Bombito fue la primera que dijo que a Lola la tenían que echar ¡Me voy a vengar hasta el día que me muera! ¡Ojalá que a tu hijo lo echen! Que además estás ahí gracias a él porque la rompe”, sumó Yanina Latorre.

Por su parte, La Bomba le contestó a Yanina Latorre y afirmó que “le declara la guerra” y le sugirió que “vaya al ginecólogo”. Por lo que Yanina Latorre subió la apuesta: “Sos patética, vos te paraste a hablar de una niña de 19, a pedir que la echen y yo pido lo mismo para tu hijo y me decís que vaya al ginecólogo ¡Andá a hacerte atender a un psiquiatra! ¡Y ojalá los suspendan a los dos!”