La picante frase que hizo enfurecer a Horacio Cabak: "Tu señora..."

Pese a que Horacio Cabak mandó una medida cautelar a los medios para que no se pudiera hablar sobre el escándalo de su separación, lo cierto es que los dolores de cabeza parecen no terminar para el conductor. Especialmente por las internas que vive en "Polémica en el bar". Yanina Latorre contó un poco del detrás de escena y la pelea que el ex modelo mantuvo con Fabián Azzaro, luego de que este lanzara una frase sobre su mujer, Verónica Soldato.



“Todo eclosionó el viernes pasado cuando Azzaro fue a ‘Intrusos’ y habló mal de Cabak. Pero él tiene todo su derecho porque, además, todo lo que piensa ya se lo había dicho en la cara en ‘Polémica’. Sin embargo, a partir de ahí se mataron en el chat interno y Cabak no apareció más hasta hoy”, reveló la panelista de LAM.

Luego Latorre agregó: “Este chico Cabak, que no entiende para quién trabaja, reventó todo. Está freezado mal. El señor Gustavo Sofovich se pudrió, se hartó. Según mi fuente Cabak todos los días tiene alguna exigencia. Pero además, cuando él se quiere quejar por algo, en vez de llamar a Sofovich, llama a la gerencia del canal”.

Por último, Pía Shaw fue quien contó cuál fue la frase que Azzaro dijo en el chat de “Polémica en el bar” que hizo estallar a Horacio. “En el chat Azzaro puso la siguiente frase ‘tu señora tiene problemas de compresión de lectura’. Esto irritó mucho a Cabak, a partir de ahí se levantó el tenor de la conversación y pidió no compartir mesa con Azzaro. Pero, al parecer, no van a hacer lo que Cabak quiere”.

¡Tremendo!

Horacio Cabak y Verónica Soldato: el detalle que marcaría su reconciliación

La pareja, que está junta hace 27 años y tiene tres hijos, está intentando resolver la situación luego de que los rumores sobre Horacio no cesaran en las últimas semanas.

De visita en PH, Podemos Hablar, Cabak se sinceró sobre su presente y dejó entrever cómo está el vínculo con Soldato. Fue en medio de uno de los juegos que se hacen en el ciclo que Lizy Tagliani, otra de las invitadas al programa, destacó: "Yo escuché ruidos y bueno, si algún juez quiere actuar de oficio y venir a buscarme, yo escuché ruido de acá cuando dijiste 'sexo en las últimas 72 horas", dijo señalando con el dedo para el lado de Cabak luego de que Andy Kusnetzoff arrojara la particular consigna.

"No me queda claro, pero me gusta. Cuando lo escuché me dio mucha felicidad porque yo tengo mi propia conclusión", sentenció Lizy ante el silencio de Horacio.

Tras este momento, Cabak habló sobre cómo vivió la presión mediática: "Venían piñas de lugares insospechados, pero las cosas se empezaron a acomodar a lo largo de la semana", aseguró.

Sobre el impacto del escándalo en su casa y en particular en sus hijos, el exmodelo detalló: "Hablé con ellos y abracé también a mi mujer. Y después de abrazar a los cuatro, lloré como tenía que llorar", explicó y cerró: "Sólo imagino un futuro en mi casa y con mis hijos. Ahora depende de dos personas".