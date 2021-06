La salud de Soledad Aquino: Mica Tinelli volvió de Miami porque "el cuadro era complicado"

Soledad Aquino recibió el transplante de hígado en el día de ayer, luego de haber permanecido en lista de espera durante dos meses. Por este motivo, su hija Mica Tinelli no dudó en cancelar sus vacaciones en Miami para viajar de inmediato a la Argentina y acompañar a su mamá en este momento. Se encontraba junto a su novio el Licha López en Estados Unidos pero al enterarse que su madre iba a someterse a un trasplante en la Trinidad de Palermo, la diseñadora sacó pasaje de regreso al país.

Esta mañana, Ángel De Brito detalló en la emisión de LAM que “ayer a la mañana temprano le hicieron la operación en La Trinidad y duró hasta las cuatro de la tarde. Fue bastante largo el proceso”. Además, el periodista contó que a Soledad la estaban acompañando sus familiares más cercanos: Cande Tinelli con Coti, los hermanos de Soledad y estaba Marcelo Tinelli.



La ex mujer de Marcelo Tinelli recibió el órgano ayer en una operación realizada por un equipo liderado por el médico Oscar Imventarza, un profesional de prestigio internacional que es Director de la Unidad de Trasplante Hepático de la Trinidad, además de Jefe de Trasplante Hepático del Argerich, del Garrahan, y del Instituto de Trasplantes y Alta Complejidad (ITAC).

En tanto a Mica Tinelli, llegó al país horas después de finalizada la operación. De Brito relató que “no se sabía cuándo les iba a llegar el órgano y les llega bastante rápido desde que se decide la posibilidad de trasplantarla. Mica ayer a la noche se volvió porque el cuadro era bastante complicado”.

“Hace tiempo que tiene problemas de salud Soledad Aquino. Tuvo covid también antes y fue cuando la cambiaron de clínica”, cerró Ángel de Brito.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre la salud de Soledad Aquino

Anoche, el conductor de Showmatch inició la emisión de su programa con un sentido mensaje para su familia.



“Le quiero mandar un beso a mis dos hijas. La verdad es que Sole, mi ex, está atravesando un momento muy difícil. Hoy ya salió la noticia así que quiero decir que ha logrado el trasplante que tanto esperaba. Está saliendo de un trasplante, con todo lo que eso significa. Le mando un beso grande a Mica y a Cande”, comenzó MT con sus palabras.



“A Mica le agarró estando en Estados Unidos y está volviendo. Estuvimos toda la tarde en un momento muy difícil como es trasplantar un órgano y que sea compatible con el cuerpo de una persona. Gracias a Dios, salió todo bien, así que gracias a los médicos”, agregó Marcelo Tinelli, muy movilizado.



Finalmente, Marcelo finalizó: “Fue un día bastante difícil para todos nosotros. En un momento, no sabía si venía o no venía, pero acá estoy. Así que este programa se lo quiero dedicar a mis dos hijas, a Mica y a Cande. Y fundamentalmente a Sole que la está luchando como una guerrera, como siempre. Gracias”.