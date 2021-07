Existen rumores de que en La Voz Argentina hay posibles acomodos, y cualquier comentario en el marco del certamen, fomenta las versiones. Así como en las galas pasadas, Lali Espósito cometió un error en las audiciones a ciegas, que generó polémica entre los televidentes, hoy el foco está en la selección de los participantes. Es tan sensible la situación que se vive en el certamen, que la cantante aprovechó la red social del pajarito, para explicar porque muchas veces no seleccionan a los participantes que cuentan con buena voz.

La Voz Argentina: Lali Espósito dio detalles sobre la selección de los participantes

Cuando se presentó el tucumano Hernán Lemos, que interpretó Vuélveme a querer de Cristian Castro, Lali Espósito fue quien pidió que el cantante se una a su equipo. En este momento, la jurado cometió un error que no pasó desapercibido, porque supo de dónde era el músico, dato que aún no había sido aportado por el participante. “Me encanta una voz como la tuya. Por el repertorio que elegiste entiendo que va a ser muy divertido elegir canciones para que cantes y te luzcas y me encantaría que estés en el Team Lali porque creo que podemos hacer un súper trabajo juntos y si te interesa Hernán de Tucumán, aquí está mi equipo”, dijo en su devolución generando una serie de comentario en redes sociales. Rápidamente los seguidores empezaron a comentar la publicación: “¿Cómo supiste Lali que era de Tucumán si él no lo dijo? Díganme que cortaron una parte porque lloro”, escribió una seguidora. "¿Cómo sabía Lali que el chico era de Tucumán si solo dijo ‘me llamo Hernán’?¿Quiere decir que de antemano saben las historias de cada uno?”, agregó otro.

De acuerdo a la selección de los participantes, la humorista Malena Guinzburg publicó su queja en Twitter: Si no lo van a elegir, no me pongan la historia del padre porque nos hace mierda”. “Y nosotros que no lo sabemos... lo vemos todo al aire... terrible” contestó Lali Espósito, explicando cómo es la logística de la producción.

Los fanáticos del programa están atentos a cada detalle que ocurre en el certamen, y muchos lo reflejan en redes sociales. “Pero Lali, ¿Por qué le dicen que la rompió y no se dan vuelta? Pobre hombre no hagan eso” escribió otro usuario sumándose al reclamo de los televidentes. “Hay que elegir 24 de casi 200 que escuchamos... todos cantan hermoso” contestó la jurado.

La Voz Argentina: Mau y Ricky Montaner revelaron el momento en el que Lali Espósito se enojó con ellos

Mau y Ricky Montaner son dos de los jurados de La Voz Argentina que la está rompiendo en el certamen de Telefe. Los hijos de Ricardo Montaner eligen a dúo quiénes serán los participantes de su equipo en la audición a ciegas y mantienen un vínculo cómplice con Lali Espósito.

Tan es así, que los músicos se animaron a contar una divertida anécdota con Lali durante las grabaciones de La Voz Argentina.

"Tenemos muchas, las van a ver en La Voz. Pero hay una del back. No habíamos visto Sky Rojo, ya ahora sí, pero como por cuatro semanas, ella venía todos los días diciendo: “¿Vieron Sky Rojo?”", contaron en una entrevista para Teleshow.

"Stefi la quería ver, pero no cuadrábamos los horarios, y tardamos mucho, ya me daba vergüenza. Cuando empezábamos a hablar de la serie, yo me iba apara otro lado para que no me preguntara. Y una vez, en casa de Marley me dijo 'Ya es el colmo, chicos. Forros, son amigos míos y no han visto la serie' Entonces esa misma noche, la vimos", dijeron.

