Las figuras de Multitalent Agency disfrutaron del Sunset de CARAS

Una nueva edición del Sunset CARAS logró reunir a las figuras más relevantes del medio. Agustina Casanova, María del Cerro, Barbie Simons, Pia Slapka y Meme Bouquet no se perdieron la mágica cita en la Pool del Hotel Enjoy, un refugio donde se encontraron y socializaron todos los invitados. También estuvieron Lucila González, Milagros Gregorini y Carla Romanini. Más de 200 personas fueron testigos y protagonistas en el atardecer de una celebración que recibió muy bien al nuevo escenario y que estuvo a la altura de la exigente agenda social puntaesteña.

Primero, con el sol aún sobre la piscina, la modelo de Multitalent Agency, Milagros Gregorini, interpretó cuatro temas para ir entrando en clima: “Shed a Light”, de David Guetta (52), “I feel it Coming The Weeknd”, “A Puro Dolor”, de Son By Four, y cerró con “Felices los 4”, de Maluma (25). Un mix de electrónica, pop y reggaeton que a la rubia le valió recibir merecidísimos aplausos de los invitados y la emoción de sus padres, allí presentes.

Y como ocurre año tras año, Multitalent Agency acompañó a CARAS y recibió a sus figuras en su exclusivo living, donde sus tres directivos, Tomás Darcyl (54) y los hermanos Paul (50) y Willy García Navarro (52), fueron los anfitriones del espacio. Los tres dieron cuenta de todo el trabajo que implica sostener una agencia en momentos difíciles: “Para nosotros es un orgullo que las figuras que se iniciaron de jóvenes con nosotros hoy tengan un lugar en los medios. Nos encanta verlas crecer porque ese es nuestro objetivo principal”, aseguraron. A pesar de la inestabilidad económica del país, auguran un 2020 mucho mejor que el 2019, ya que proyectan un año ardúo pero con varios frutos. Y recordaron que Mulitalent cuenta con una Academia que forma y capacita jóvenes modelos, a los que se los acompaña y guía luego durante su carrera.