Lena Dunham se casó con el músico peruano Luis Felber en secreto

Lena Dunham y Luis Felber se casaron en secreto el pasado fin de semana. Una fuente anónima confirmó la noticia a la revista People. Por su parte, el músico peruano dio algunas pistas desde su cuenta de Instagram al publicar durante el domingo una story en la que se pudo escuchar la canción "This Will Be Our Year" de los Zombies con corazones y emojis en forma de alienígenas.



La estrella de "Girls" y reconocida guionista, confirmó su relación con el músico inglés-peruano, más conocido como "Attawalpa", en una entrevista del New York Times el pasado mes de abril. “Han pasado unos meses. Me siento realmente afortunada ", reveló en ese momento, y luego lo llamó" la persona más grande que he conocido ".







Cabe destacar que Lena Dunham y Luis Felber "debutaron como pareja" al mostrarse en la alfombra roja de Zola en Londres, el pasado mes de agosto.





En junio, la actriz agasajó vía redes a Felber al publicar una serie de fotos de ellos juntos en Instagram, con motivo de su cumpleaños. “Feliz Cumpleaños Luis. Cuando tenía 3 semanas en el centro de Manhattan, no tenía ni idea de que iba a nacer un bebé en Inglaterra (¡Winchester, nada menos!)..."



"Que entraría como cohete en mi vida, vistiendo una redecilla de vellón polar verde lima, y ​​desafiaría muchas de mis creencias. Sobre mí y el mundo con un abandono mágico. Todos los que entran en contacto contigo, de forma creativa, emocional, accidental, tienen suerte. Pero soy el más afortunado, porque esa redecilla está ahora en nuestra cómoda compartida ", finalizó con su mensaje.







El detalle es que ese mensaje contenía también parte de letra de la misma canción de Zombies que Felber publicó durante el pasado fin de semana. "La calidez de tu amor es como la calidez del sol y este será nuestro año, tomó mucho tiempo".

Cómo se conocieron Lena Dunham y Luis Felber

Lena Dunham y Luis Felber se conocieron en una cita a ciegas en Londres luego de que un amigo en común arreglara el encuentro: “La primera vez que salimos, no dejamos de hablar durante unas ocho horas”, dijo el músico.

“Tuve bastantes citas el año pasado. Como alguien que es bastante abierto, encuentro que te reprimes mucho en tus primeras tres citas. O en las primeras 10 citas”, agregó el recién casado y explicó: “Estaba un poco harto de eso, así que entré en la situación yo mismo , debo decir. Y a Lena le gustó eso. Y ella es la misma”.





Además, Felber contó que supo el momento en que debía casarse con Lena Dunham: “Hubo muchos momentos, hay muchos momentos y habrá muchos momentos. El tiempo es fluido y cuando lo sabes, lo sabes. Amo a mi esposa, que también es mi mejor amiga“.

Quién es Lena Dunham

La han llamado "la voz de su generación" tras haber creado y protagonizado el éxito de HBO, Girls, una serie que relata la vida de una joven neoyorkina y sus dramas alrededor de encontrar quién es y cómo se adentra en la vida adulta junto a sus amigas.



Es hija del pintor Carrol Dunham y de la fotógrafa Laurie Simmons, dos reconocidos artistas que por supuesto han marcado su manera de hacer arte. Su hermana Grace también se dedica al rubro y aunque ha vivido a su sombra es actriz: entre sus hitos tiene el haber trabajado con Meryl Streep (en una producción de su madre). También es poeta, activista y hasta se dio el lujo de modelar en la semana de la moda neoyorquina.







En 2014 Lena lanzó su libro, 'Not That Kind of Girl: A Young Woman Tells You What She's "Learned"', donde relata sus vivencias. Allí explora diversos temas a través de la narración de su propia vida con el toque humorístico y la sinceridad que le caracterizan. Según los críticos, se trata de un libro "hilarante aunque lo que cuenta no es nada que no se haya contado antes".







En cuanto a su vida personal, fue diagnosticada de trastorno obsesivo-compulsivo cuando era una niña y a día de hoy todavía toma antidepresivos para controlarlo. Si recordamos, la enfermedad se incluyó sutilmente en la segunda temporada de 'Girls', aunque posteriormente no se retomó la historia.



Entre algunas de las manías de Lena está el deshacerse de la ropa que llevaba puesta cuando le pasa algo malo o hablar con sus parientes muertos antes de ir a dormir porque lo encuentra muy relajante. Asegura que si Jenni Konner no le responde inmediatamente a un mensaje comienza a pensar que ha fallecido y levantarse antes de las 10 le provoca náuseas. Le encantan los conejos, es alérgica a las alcachofas y le encanta comer potitos de bebé. Tom Hardy es el único famoso que le excita.