Lola Latorre: "Soy muy Susanita: sueño con el vestido blanco, la fiesta y la Luna de Miel"

Lola Latorre está transitando su mejor momento. Enfocada en sus estudios (cursa la carrera de Abogacía en la Universidad Torcuato Di Tella), recorre Estados Unidos con su familia y vive a distancia su noviazgo con Jerónimo González Chávez, quien no pudo viajar por la lesión.

"Estaba invitado pero, unos meses antes de viajar, se rompió los ligamentos cruzados y lo tuvieron que operar de la rodilla. Por eso se quedó en Buenos Aires… ¡Pobre! Está en recuperación, con muletas y un poco dolorido pero, si mejora, la idea es que venga en julio porque, mi hermano y yo, nos quedamos hasta el 31", dijo la modelo a Para Ti en una entrevista a corazón abierto.

Lola Latorre está en pareja hace cuatro años con Jerónimo González Chávez, con quien ya planea un futuro de a dos.

En pareja hace cuatro años con el joven rugbier, Lola Latorre reveló que su gran anhelo es casarse joven y que ya lo han hablado con su novio: "¡Siempre lo hablamos! La verdad es que nos amamos mucho y queremos casarnos jóvenes y con una mega fiesta. Yo admito que soy muy Susanita: sueño con el vestido blanco, la fiesta y la Luna de Miel, quiero ser mamá de varios hijos. Tal vez no es muy centennial lo que estoy diciendo pero no quiero mentir: soy así. Me encantaría darle a mis hijos todo lo que me dieron mis papás a mí".

La modelo se quedará en Miami hasta agosto y espera con ansias la llegada de su novio con el que habla todos los días y al que extraña horrores. Mientras cursa por Zoom y descansa, planea un futuro de a dos con Jerónimo.

La emoción de Yanina Latorre tras ser vacunada en Miami

Emocionada, a los gritos y muy contenta, Yanina Latorre se grabó mientras se aplicaba la vacuna Pfizer en Miami junto a su familia. El primero en vacunarse fue Dieguito, luego siguió Yanina, después Lola y por último su marido Diego Latorre. Mientras esperaba los primeros quince minutos por los efectos de la aplicación, la angelita le compartió el video a Ángel de Brito para que lo comparta en Los Ángeles de la Mañana.

Yanina aprovechó una vez más la red social de Instagram, para mostrar cómo fue el proceso. La panelista, le agradeció a una asistente por buscarla por el aeropuerto, acompañarlos a sacar el turno y finalmente aplicarse la dosis de Pfizer. En distintas historias se la escucha decir a Yanina mientras se vacuna “Ay, estoy recontenta. Lo buena que es la gente que te atiende acá. Tengo ganas de llorar”.

“Estoy muy relajada, aunque no parezca”, explica la angelita en otro video que compartió en sus redes sociales.