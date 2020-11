Loly Antoniale y la actitud frente a la relación de Morena Rial con su "mamá"

De público conocimiento es que Morena Rial llamaba "mamá" a Loly Antoniale, ex pareja de su papá Jorge Rial con quien forjó un hermoso vínculo que mantuvo incluso cuando ella rompió su relación con el periodista. Sin embargo, ahora More parece haber encontrado una "nueva mamá" en Jackie Patoka. ¿Qué opina Loly al respecto?



Lo cierto es que a diferencia de los "me gusta" que solía ponerle a las publicaciones de More, ahora Loly Antoniale parecería estar un poco celosa: no le dio like a ninguna de las publicaciones en las que Morena Rial habla de su “nueva mamá”.

Recordemos que en alguna oportunidad Morena Rial llegó a declarar que Loly para ella sería: “Mi mamá, para y por siempre”.

¿Le molestará a Loly?