Fuerte descargo de Jackie Patoka, la mamá de Morena Rial: "No tengo..."

El presente de Morena Rial se encuentra empañado por el distanciamiento que vive con Jorge Rial, su padre. Sin embargo la joven ha encontrado una aliada en Jackie Patoka, quien la banca en todas y hasta ha sido adoptada como "su mamá".

Tras este vínculo que se muestra muy fuerte en redes sociales, Jackie Patoka fue blanco de cíticas ya que hay quienes cuestionaron sus intenciones y la acusaron de "querer figurar". Lejos de hacer oídos sordos a esto, se animó a responder de forma contundente.



“Quiero aclarar una cosa , hay mucha gente pidiéndome entrevistas, acá en Buenos Aires, y creo que corresponde, que si tienen alguna duda le pregunten a Morena, si ella quiere hablar de mi relación, con algunos de los medios. Ella es la mediática, yo manejo los medios en Estados Unidos y México, como presidenta adjunta del ‘Paseo de las Estrellas’”, comenzó diciendo Jackie Patoka quien asimismo hizo referencia a la entrevista que le brindó en exclusiva a este medio.

Y luego, Jackie Patoka sentenció : “No necesito colgarme de nadie, ni que nadie me pregunte cosas que no debo responder. Con la única persona que hablé fue con una colega que conozco. Así que repito, si alguien tiene alguna duda de la relación que yo pueda tener con Morena Rial, pregúntele a ellos, o a ella”.