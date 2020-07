Luli Torn sorprendió con un sensual topless desde Indonesia

Luli Torn, la actriz que quedó varada en plena cuarentena en Indonesia, vive una historia de amor digna de cuentos. La protagonista de ATAV comenzó una relación en pleno aislamiento con Tom, un instructor de buzo belga que reside en Gili Trawangan. , una paradisíaca isla cercana a Bali.

La morocha comparte a diario magníficas postales desde ese sitio donde, en sus últimos post, sorprendió con un sensual topless. "Y con esta termino el tríptico de fotos en bolas en la playa. Para ir a seguir sacando más fotos en bolas pero en otra playa", dijo la morocha en la serie de postales que generaron una fuerte reacción de sus seguidores.

La actriz, que comenzó su travesía por unas largas vacaciones con amigos, quedó en ese páramo en medio de la cuarentena y decidió no volver hasta que la situación se normalice en nuestro país. Al momento de decidir si tenía que quedarse en ese lugar o volver a Baili, la morocha aseguró que no tuvo dudas. “No tendré ropa, pero tengo felicidad. Sé que en algún momento voy a volver. No tengo apuro y no estoy desesperada", admitió.