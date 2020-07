La romántica foto de Luli Torn, la actriz de ATAV varada en Indonesia 

View this post on Instagram

Hola a todos. Familia, amigos, conocidos, desconocidos, gente de acá de allá. Me están preguntando mucho dónde estoy y si estoy bien. Estoy en Bali, Indonesia, en este momento. Fueron unos días difíciles estos últimos porque es todo muy incierto y caótico para todos los países del mundo. Lamento mucho eso honestamente. Vengo conviviendo con este virus desde que se gestó y en el continente en el que se gestó y pasé por todas las sensaciones: de la completa ignorancia a la sugestión, del aisalamiento al mismísimo contacto, de la bronca al miedo, del meme a la angustia. Quise no saber y quise saber, quise no dimensionar del todo y quise dimensionar de más. Acá de todas maneras se vivió de una manera muy distinta a lo que circuló por allá pero eso es difícil de explicar por este medio. Lamento mucho lo que está pasando y en especial cómo se está viviendo en Argentina. Dada la situación allá, acá y la imposibilidad de viajar de manera normal es que estoy en Bali esperando a ver cómo continúa la cosa. Pero estoy bien. Estoy “sola” pero muy acompañada, esta es la habitación de mi hostel y acá armamos una comunidad de gente de todas partes del mundo, nos ayudamos y nos contenemos mucho porque todos estamos pasando por lo mismo: a quien tiene que volver a casa le ayudamos a llamar, a cambiar pasaje, a viajar, a pensar; a quien se queda le acompañamos y le llevamos a recorrer porque a fin de cuentas estamos en una isla que es muy paradisíaca. Acá no hay casos prácticamente y las medidas de contención son por lo pronto sutiles. Esa es un poco la realidad y la cuento porque me es más fácil decirlo de una vez por Instagram y ahora que anda mi teléfono. Honestamente cuídense y cuiden al prójimo, respeten las medidas de seguridad porque esto se para entre todos (ni necesito decirlo, está claro desde el principio). Mis padres son médicos, trabajan en Buenos Aires y me estuvieron informando de todo, todo este tiempo, si alguien necesita ayuda no dude en contactarse. Les mando un cálido abrazo Luli Pd: Gracias a toda la gente que me escuchó, me informó, me ayudó a pensar y sobretodo me contuvo estos días, sabrán quiénes son.