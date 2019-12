Marcela Tinayre habló del presunto embarazo de Juana Viale

En el día de ayer, Moria Casán lanzó una bomba al anunciar vía Twitter que Juana Viale estaba 'embarazadísima'. La noticia comenzó a tomar fuerza y el entorno de la actriz comenzó a desmentir categóricamente. Sin embargo, los rumores continuaron y Marcela Tinayre, rompió el silencio.

Tomy Dente habló con la conductora y disparó: "Es todo falso lo del embarazo de Juana. Es mentira, no hay tal. No sé de dónde salen esas cosas". El periodista acotó además que, por el nivel de confianza que tiene con la conductora, jamás le hubiera desmentido algo si no estuviera segura. "En todo caso, me pide que la entienda, que no puede hablar".

Mientras que por su parte, Viale hizo un llamativo posteo en sus redes sociales: "Medio y medio armamos un universo", expresó la nieta de Mirtha Legrand en medio de la polémica.

Juana Viale ya es mamá de Ámbar (fruto de su amor con Juan de Benedictis); Silvestre, Alí y el fallecido Ringo (hijos que tuvo con Gonzalo Valenzuela).