¿Qué opina Cinthia Fernández? Martín Baclini confesó que tendría un romance con Facu Mazzei

Cinthia Fernández y Martín Baclini siguen estando separados, pero con muy buena onda y con algunas chances de apostar a la relación. Y, como si algo le faltase a esta historia, ahora el empresario rosarino hizo una sorprendente confesión que dejó a todos anonadados.

Invitado a Los ángeles de la mañana, Baclini planteó que no se cerraba a la posibilidad de conocer a un hombre. "Ayer Facu Mazzei dijo que tendría algo conmigo..., encima yo siempre le digo a Cinthia que me gusta como baila", agregó ayer por la noche en la pista del Bailando, ante las preguntas de Marcelo Tinelli.

Y si bien están separados, a Cinthia no le cayó nada simpático el comentario de su ex. Cuando Ángel de Brito dijo, en tono de broma, que ya no entendía nada de lo que pasaba en esta pareja, la bailarina agregó: "Yo tampoco entiendo nada, me encantaría entender algo".