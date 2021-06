MasterChef Celebrity 3: José María Muscari quiere sumarse al reality de Telefe

Si bien no es un aficionado de la cocina, José María Muscari aseguró que le gustaría sumarse a Masterchef Celebrity 3 ya que se se confesó “fan” del reality de cocina de Telefe.



“Me encantaría yo no cocino, vivo solo, me alimento solo sin pedir delivery, pero soy muy fan del programa. El reality tan blanco me encanta, no hay intenciones detrás de eso y hace que sea lindo de ver”, confesó Muscari.

En una charla con La Once Diez/Radio de la Ciudad, el director teatral se refirió al jurado y analizó que “si bien (Germán) Martitegui intimida por su nivel de exigencia, creo que son tres personas muy amorosas. Donato (De Santis) es una institución y (Damián) Betular tiene muy bien pensado su lugar”.

José María Muscari.

“A mí me gustaría porque disfruto mucho de seguirlo como espectador. Es un programa que genera empatía por quienes compiten y es muy lindo. Porque más allá de que, por ejemplo, mi corazón está con Georgina (Barbarossa) que es mi amiga, ya la conocí a Cande Vetrano que me parece hermosa, fresca, nunca trabajé con ella pero me resultó interesante. Ojalá me llamen”, finalizó al respecto José María Muscari, muy fanático de Masterchef Celebrity.

MasterChef Celebrity 3: quiénes son los famosos que llamaron a la producción para ser convocados

Según informan desde "La Pavada" de Crónica, "Impresiona la cantidad de figuras que llaman a Diego Guebel, CEO de la productora del momento, Boxfish, para ser parte de MasterChef Celebrity 3”.

Según trascendió, el reality que se verá durante el último trimestre de 2021, comenzará con sus grabaciones en el mes de septiembre en los estudios Pampa, en la calle Santiago del Estero, en Martínez, que es propiedad de Quique Estevanez.

Desde el mismo medio, contaron que "entre las que llaman están Anamá Ferreira, Karina Jelinek, y se autopostula More Rial." También, deportistas, mediáticos, músicos y actores, ampliaron.

Masterchef Celebrity 3: quiénes son los nuevos famosos convocados

En tanto a la lista de famosos que serían convocados a la nueva versión de MasterChef Celebrity, lo cierto es que hay diversas especulaciones y pocas certezas.

Jésica Cirio y el periodista Mauro Szeta, la modelo y conductora Sofía Jujuy Jiménez, los actores Rodolfo Ranni y Rodrigo Noya, el cantante de cumbia Román El Original y el conductor Fierita Catalano, son algunos de los nombres que resuenan fuerte.

Sin embargo, desde la producción de Telefe tendría una apuesta fuerte para completar los 16 convocados a MasterChef Celebrity 3: la mediática y empresaria, Wanda Nara.