Mónica Farro habló de su atracción por Jorge Rial: "Me parecía sexy"

Tras anunciar que oficialmente está divorciado de Romina Pereiro, Jorge Rial le brindó una nota a LAM en la que, entre varias cosas, dio algunos detalles del motivo de la ruptura con la nutricionista. Mónica Farro, que estaba de panelista invitada en el programa conducido por Ángel de Brito, confesó que en algún momento sintió una fuerte atracción por el periodista.



"Jorge en algún momento me pareció muy sexy", sentenció la uruguaya sin filtro y ante la sorpresa de los presentes que insistieron en conocer un poco más sobre esta declaración.

"¡Ay! pensé que me ibas a decir que habías salido con Rial", comentó Ángel de Brito, sorprendido con los dichos de la vedette. "¡Noooo!" atinó a contestarle ella que luego siguió: "Hubo una época...Sólo lo conozco de ir al programa. Yo estaba saliendo de una relación complicada, una de las tantas. Cada vez que iba al programa me sentaba al lado. Me seducía todo él.".

"Un romance entre Rial y Farro, me desmayo acá", bromeó el conductor quien luego quiso saber si Farro aún se sentía atraída por el ex Intrusos. "En ese momento me sentía atraída. Hoy me parece un hombre grande. Como hombre grande, me parece atractivo", dijo.

"Te parece un abuelo", chicaneó Ángel que no dudó en repreguntar: "Todavía le das... ¿Tiene una chance?"; a lo que Mónica Farro se explayó: "No sé, cuando comés carne joven, después es distinto", cerró entre risas pícaras.