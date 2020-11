Morena Rial ahora tiene una "nueva hermana"

Como ya es de público conocimiento, tras haberse distanciado de Jorge Rial, Morena Rial encontró refugio en el amor de la mujer que adoptó como "mamá". Se trata de Jackie Patoka, con quien ha forjado un vínculo inquebrantable. Tal es así, que ahora parecería ser que "la familia se agranda". Es decir, en Jackie, no sólo Morena encontró a una mamá, sino que además, gracias a ella conoció a una "nueva hermana"



En las últimas horas, Jackie Patoka publicó un sorpresivo mensaje a la hija de Rial: “Tu hermana te necesita para que la ayudes ya sabés en qué”, sentenció desde su cuenta de Instagram a lo que Morena Rial no fue indiferente.







La “nueva mamá” de Morena Rial, no hablaba de Rocío Rial sino de su propia hija, ya que fue a ella a quien arrobó. More recogió el guante y desde su cuenta compartió la foto junto al mensaje: "Las amo".





Jackie Patoka vive en Miami y la relación con Morena Rial se afianzó de tal manera que hasta la invitó a su casa.



Será cuestión de esperar para ver si Morena Rial decide realizar un cambio de vida tanto para ella como para su hijo Francesco y partir a Miami, donde también está su "otra mamá" Loly Antoniale.

