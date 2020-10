Morena Rial y una contundente declaración sobre Jorge Rial en medio de un supuesto conflicto

Hace un tiempo Morena Rial y Jorge Rial estaban enfrentados y de hecho fue uno de los escándalos mediáticos más grandes de los últimos tiempos. Pero padre e hija decidieron dar vuelta la página y recomponer su relación. O por lo menos eso parecía hasta ahora, que volvieron a surgir teorías sobre un nuevo distanciamiento.

Para sumar más a las teorías el periodista y la joven se dejaron de seguir en Instagram. Además, More dejó un enigmático mensaje que estaría dirigido a su papá.“Verte día a día crecer es lo más lindo que me puede pasar en la vida. Te amo hijito. Sos el amor de mi vida. Doy mi vida por vos. Ya todo va a pasar y van a venir cosas mejores”, escribió.

Ahora, Morena Rial hizo un vivo de Instagram en el que sus seguidores le preguntaron si estaba todo mal con su padre. Asimismo quisieron saber si a él le había molestado el desnudo que ella realizó en las redes la semana pasada.

Fue entonces que La leona sostuvo de forma tajante: “No me importa si mi papá me dice algo, si me quiero sacar una foto en culo, lo hago”.

¿Quedó claro?