Moria Casán se enojó con aquellos que la comparan con Susana

Tras las polémicas declaraciones de Susana Giménez sobre la pobreza, Moria Casán comenzó a disparar contra su colega a través de las redes sociales. Luego, como si eso fuera poco, dejó muy en claro que nunca fueron amigas.

"Ni amor, ni odio; compañeras de trabajo en los 80. Nunca la invité a mis programas porque en talks shows no tenía cabida. No la fui a ver nunca al teatro, ella si lo hizo, no problem. Por compañeros de trabajo no siento amor ni, mucho menos, odio", comenzó diciendo La One .

"No busquen nada entre la rubia y la morocha. Yo siempre estoy adelantada veinte años, así que no me comparen con nadie. Moria 2020, vayaina empoderada, gladiadora, vanguardia. Estoy en un museo estando viva", disparó sin piedad Mo, en su cuenta de Twitter,

sentimiento que desconozco, así que no busquen nada entre la rubia y la morocha de los 80 por lo menos SHOOO, siempre estoy adelantada 20 años, así que no me comparen con nadie please 💋 #MORIA2020 #VAYAINA_EMPODERADA GLADIADORA, VANGUARDIA y estoy en un museo estando VIVA...😍💋 — Moria Casán (@Moria_Casan) January 19, 2020