Está en Netflix: Este es el motivo por el que Oldboy es la obra maestra de la venganza y el misterio que no podrás olvidar

Desde su estreno en 2003, Oldboy, dirigida por Park Chan-wook, ha sido considerada una obra maestra del cine de venganza y misterio. Adaptación del manga japonés del mismo nombre, esta película surcoreana fue la primera en ganar el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes (2004), y hoy en día figura en las listas de las mejores películas de todos los tiempos. Aunque actualmente está disponible en Netflix, esta versión no está habilitada para el público de Latinoamérica.

La película deslumbró a Quentin Tarantino en Cannes, donde Park Chan-wook recibió el Gran Premio del Jurado, convirtiéndose en Oldboy en uno de los emblemas del cine coreano ante el mundo. Esta historia de venganza permitió que el cine de Corea del Sur se destacara a nivel internacional, mostrando una narrativa cruda y provocadora que marcó un antes y un después en el género.

Una historia de venganza desgarradora

La trama de Oldboy sigue a Oh Dae-su, interpretada por el aclamado actor Choi Min-sik. Tras ser secuestrado y encarcelado sin razón aparente durante quince años, Dae-su es liberado para enfrentarse a una búsqueda desesperada: tiene cinco días para encontrar a su captor y entender las razones detrás de su castigo. La película es parte de la trilogía de la venganza de Park Chan-wook, junto con Sympathy for Mr. Vengeance (2002) y Sympathy for Lady Vengeance (2005). En 2013, "Oldboy" tuvo un remake americano dirigido por Spike Lee, con Josh Brolin y Elizabeth Olsen.

Choi Min-Sik y su icónica interpretación de un personaje atrapado en una venganza sin respuestas.

Oldboy destaca por su estructura narrativa. En los primeros treinta minutos, Oh Dae-su es liberado; poco después, se revela la identidad de su captor y las motivaciones detrás del encarcelamiento. La película culmina en una conclusión devastadora que transforma a Dae-su en un héroe decidido a escribir su propia historia. La frase “Sé que no soy más que una bestia, pero... ¿acaso no tengo derecho a vivir?” expresa el dolor y la redención en el corazón de este inolvidable thriller.

Presentada en Cannes cuando Quentin Tarantino presidía el jurado, Oldboy logró cautivar al director estadounidense, aunque la Palma de Oro fue otorgada al polémico documental Fahrenheit 9/11 de Michael Moore. Sin embargo, la película de Park Chan-wook logró ganar el Gran Premio del Jurado y consolidarse como un referente del cine coreano.

En taquilla, Oldboy recaudó aproximadamente 15 millones de dólares entre 2003 y 2005, y su relanzamiento en Estados Unidos superó las cifras de su estreno original. Hoy en día, Oldboy se ha convertido en una película de culto que continúa siendo recordada por su poderosa narrativa y su impacto en el cine mundial.