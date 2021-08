Quentin Tarantino, duro con su madre: "Nunca obtendrás ni un centavo de mi fortuna"

El lazo entre madre e hijo es uno difícil de romper, sin embargo a veces el dinero puede interferir. En una reciente entrevista en el podcast 'The Moment', el famosísimo cineasta Quentin Tarantino contó el motivo por el que se niega a compartir su fortuna con su madre. Una fortuna que se sabe que es muy abultada.



Es que según trascendió el artista no podrá perdonarle nunca a Connie Zastoupil que no lo apoyara en su temprana afición a escribir guiones. Según la mujer esta práctica estaba estaba afectando su desempeño en la escuela.

"Ella se estaba quejando por eso. Una vez me dijo: 'Ah, y por cierto, esa pequeña 'carrera de guionista' -haciendo las comillas con los dedos y todo- ¿Esa pequeña 'carrera de guionista' que estás haciendo? ¡Esa mierda se acabó!'", contó el director de 'Pulp Fiction', ofuscado con los dichos de su madre en el pasado.

"Cuando me lo dijo de esa manera sarcástica, yo le respondí: 'Está bien, señora, cuando me convierta en un escritor exitoso, nunca obtendrás ni un centavo de mi éxito. No habrá casa para ti. No habrá vacaciones para ti, ni Elvis Cadillac para mamá. No recibirás nada. Porque dijiste eso'", agregó Quentin Tarantino sobre su tajante advertencia a su madre.

Cuando fue preguntado si sigue cumpliendo su promesa, Tarantino contestó que sí, antes de confesar que una vez ayudó a su madre con un problema de impuestos. "Pero sin casa, sin Cadillac", hizo hincapié

El dos veces ganador del Óscar al mejor guion explicó que, desde su punto de vista, "hay consecuencias por lo que uno les dice a sus hijos. Es importante recordar que hay repercusiones por su tono sarcástico sobre lo que es significativo para ellos".

¿A cuánto asciende la fortuna de Quentin Tarantino?

Quentin Tarantino tiene una fortuna estimada entre 120 y 160 millones de dólares. Dinero que su madre jamás podrá disfrutar.

Su labor lo ha llevado a ser parte fundamental de varios de los títulos más emblemáticos de las últimas tres décadas en Hollywood, recaudando a nivel mundial más de mil 500 millones de dólares.

Según información que comenzó a circular, Quentin Tarantino recibe como anticipo por cada película que realiza, alrededor de 20 millones de dólares por ser director, productor y escritor de sus propias películas. Además, un importante porcentaje de las ganancias de sus cintas que se traducen entre 30 y 40 millones de dólares por filme.