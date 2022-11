El lamento de Oriana Sabatini por estar separada de Paulo Dybala: "Te merecés..."

Oriana Sabatini se lamentó en redes por estar separada de Paulo Dybala en el día de su cumpleaños. La joven cantante utilizó las redes sociales para saludar a su novio mientras el futbolista se encuentra en Qatar previo a jugar la Copa del Mundo.

"Te mereces absolutamente todo en el mundo, me encantaríaa poder estar abrazándote pero se que te fuiste a hacer que uno de tus deseos se vuelva realidad.", escribió muy enamorada la joven pareja del futbolista al hacer mención a la distancia que hoy los encuentra en diferentes continentes.

El saludo de cumpleaños de Oriana Sabatini para Paulo Dybala.

"Te amo con toda mi alma, feliz cumpleaños amor mioooooo!" cerró Ori con muchos emojis en forma de corazón.

Por su parte, la flamante suegra también tuvo palabras de aliento para el futbolista. "Feliiiiiz cumpleaños @paulodybala belloooos! Que se cumplan todos tus deseos", expresó Cathy Fulop.

La extraña afición de Oriana Sabatini: estudia tanatopraxia

Oriana Sabatini reveló que se encuentra realizando un particular curso, específicamente de tanatopraxia; que se refiere al conjunto de prácticas que se le realizan a los cuerpos muertos previos a su funeral. Fue en una entrevista con "Nadie dice nada" que la joven cantante contó esta nueva afición que tiene.

Tal como describe Wikipedia a esta actividad, es todas aquellas "acciones que se realizan sobre un cadáver desarrollando y aplicando métodos tanto para su higienización, conservación, embalsamamiento, restauración, reconstrucción y cuidado estético del cadáver, como para el soporte de su presentación."

Sabatini comenzó con su relato: "Estoy haciendo un curso de tanatopraxia, que es para la gente que prepara a los cuerpos para los velorios." Frente a la sorpresa de Nico Occhiato y compañía, Oriana Sabatini dio las verdaderas razones de por qué eligió estudiar esta actividad. "Me encanta. Me resulta apasionante estar con un cuerpo sin vida.", resaltó la cantante y pareja de Paulo Dybala.

Así mismo, la joven explicó que por el momento no se encuentra haciendo clases presenciales. "Aun no interactué con un cuerpo sin vida. Va a pasar. Es online porque es un curso que realizo en España pero cuando se termine la teoría, tengo que hacer la práctica.", dijo.

Oriana Sabatini y su curiosidad por la muerte

Finalmente, Oriana dijo que la muerte es algo que le interesa desde hace mucho tiempo. "Me apasionó la muerte toda mi vida. Siempre hacía chistes sobre que me gustaría estudiar medicina. La verdad es que me apasiona la medicina forense pero es una responsabilidad muy grande que no sé si estoy preparada para tomar."

Oriana Sabatini.

Para cerrar, Oriana Sabatini se refirió al momento que tenga que poner sus conocimientos en práctica: "No se que va a pasar el día que tenga que estar frente a un cuerpo sin vida y manipularlo. Tengo la sensación de que me baje la presión... No se si por verlo muerto, pero abrirlo debe ser impresionante. Pero no importa, yo voy a darlo todo.", concluyó la hija de Cathy Fulop.