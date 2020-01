La marca Paula Cahen D'Anvers se metió en la polémica de Federico Álvarez Castillo: "No nos sorprende"

Ante la polémica generada por el video donde se arroja a un cordero desde un helicóptero, el empresario Federico Álvarez Castillo se defendió y negó ser el autor del hecho. Asimismo, explicó que se trató de una broma de muy mal gusto por parte de desconocidos. La firma de indumentaria femenina Paula Cahen D´Anvers, fundada por la ex esposa del empresario, salió a dar un contundente comunicado en sus redes sociales en la que repudió lo sucedido.

"PCDA S.A. dueña de la marca PAULA CAHEN D´ANVERS comunica que repudia fuertemente el hecho de público conocimiento de violencia contra los animales realizado por el señor Federico Alvarez Castillo. Cabe aclarar que el señor fue desvinculado de la marca hace más de 20 años por numerosas irregularidades que generaron acciones legales en su contra. De allí que este hecho repudiable no nos sorprenda", reza el comunicado de la empresa. Paula Cahen D´Anvers fue fundada en los 90´ por la ex mujer de Castillo y el empresario Alan Faena aunque luego fue vendida al fondo de inversión The Exxel Group de Juan Navarro.

Las imágenes, que pronto se hicieron virales, generaron un fuerte repudio en el empresario y pareja de la modelo Lara Bernasconi, que debió salir a aclarar los hechos con un comunicado mediante su cuenta oficial de Instagram. “En virtud al video que está circulando en las redes sociales, quiero repudiar este hecho de vandalismo del cual fuimos víctimas mi familia y yo”, aclaró el creador de la marca Etiqueta Negra.

“Quiero aclarar que al momento del hecho nos encontrábamos dentro del hogar cuando sentimos un fuerte ruido en el jardín; al salir percibimos el acto aberrante que nos llevó a un gran desconcierto por una broma de muy mal gusto. Por tal motivo, repudiamos este tipo de acciones y estamos trabajando para que se esclarezca de inmediato esta situación”, concluyó.