La furia de Nicole Neumann tras el polémico video que involucra a Álvarez Castillo

En medio de la polémica por el video que involucra a Federico Álvarez Castillo, Nicole Neumann hizo un fuerte descargo tras ver las crudas imágenes.

En la grabación, que generó una fuerte polémica, se puede ver como un cerdito cae desde un helicóptero a la pileta de la casa que el empresario tiene en Punta del Este.

Las imágenes fue filmada por alguien que capturó el momento exacto en el que sucedía el hecho. “¿Quién está en el jardín al lado de la pileta filmando el techo esperando a que caiga un chancho? Claramente sabían lo que iba a pasar. Están filmando y diciendo ‘ahí viene’. Primero, nadie anda filmando el cielo en la pileta, no teniendo la idea”, dijo en este sentido Nicole en Nosotros a la mañana.

Indignada, la modelo aseguró que las personas que filmaron estaban al tanto de lo que iba a suceder. “Por supuesto que no sabemos quiénes eran. Me encantaría saber quién es el tarado mental que logró hacer tanta plata teniendo como pasatiempo tirar un chancho por el aire. ¡La verdad es que no lo puedo entender! Claramente, si tiene tanta plata como para tener un helicóptero o es muy inteligente o es una persona inteligente pero sin corazón como esta, que va cagando gente y etc por la vida y después hace esto, de cagarse en la vida de otros seres vivos”, disparó.