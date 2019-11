Paulo Londra presentó a su novia

Mientras atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera musical, Paulo Londra se animó a presentar de manera oficial a su novia, una joven llamada Rocío Moreno. “We are still kids, but we're so in love (Somos chicos todavía, pero estamos tan enamorados)”, escribió junto a un video, frase de la canción Perfect, de Ed Sheeran, con quien trabajó en el estudio.

La sorpresa de sus fans fue mayor cuando descubrieron que la señorita publica fotos junto al artista desde 2015, año cuando al parecer podrían haber comenzado a salir. Aunque tras el auge de la carrera del cordobés, mantuvieron un perfil mas bien bajo.

Entre 2018 y 2019, la novia de Londra no compartió imágenes de ambos, por lo que los seguidores del trapero sospechan que la pareja se reconcilió recientemente, tras estar distanciados.

