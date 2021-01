¡Qué canchero! El papá de Calu Rivero se lució como DJ en José Ignacio

Calu Rivero continúa instalada en Corazonada, su casa ecológica en el Uruguay, junto a su novio ruso y sus padres, Guillermo Rivero y Rita del Valle Martínez. Desde allí, ella comparte mucho del día a día en redes sociales y la intimidad. Fue así como se pudo ver que su papá sorprendió al desempeñarse como DJ en un atardecer soñado. ¡Y bailaron todos!



En el video que compartió Rita en las redes sociales, se pudo apreciar como Calu Rivero se divertía al compás de la música de su padre. Bailó y rio al ritmo de los beats de Guillermo, quien no se privó de arengar a su público atento.

Recordemos que Calu Rivero, quien en la actualidad se hace llamar "Dignity", tiene un pasado muy ligado a la música ya que ella misma ha incursionado como DJ. Sus sets son divertidos y llenos de ritmo, con guiños de música ochentosa y clásicos imposibles de olvidar.

La casa sustentable donde Calu Rivero recibió el 2021 con su novio ruso

Calu Rivero, que durante los últimos meses fue protagonistas de algunas polémicas por su nuevo estilo de vida, se instaló en el paraíso esteño para celebrar Año Nuevo con su nuevo amor, un documentalista ruso que la acompaña hace ya varios meses en todas sus aventuras.



"Dignity" compartió una imagen de un grupo de sus íntimos junto al joven, que se instalará con ella en la residencia sustentable. La particular casa es una construcción alternativa basada en la innovación y hábitos de bajo impacto al medioambiente, que se ubica en Laguna Escondida, cerca de José Ignacio en Uruguay.





La decoración es sencilla, descontracturada y a su alrededor se encuentran sillas, mesas y una hamaca paraguaya. “Me pareció una combinación de elementos bellos que hicieron que yo lo sintiera con una energía especial. Ese día, el sol pegaba de una manera ideal. Por eso también llamé a la casa ‘Corazonada’, porque dije: ‘Es este lugar, no hay forma de que sea otro'”, dijo Calu Rivero en Hola hace unos meses.







Calu Rivero cumplió el sueño de tener una propiedad hecha a la medida de sus intereses: "Acepté mostrar mi casa porque quiero que se conozcan nuevas formas de vivir. Eso, básicamente me impulsó a hacerlo, porque en general soy bastante reservada con mi intimidad. Pero me gusta generar otras conversaciones y hace rato me está dando vueltas en la cabeza que tenemos que mejorar nuestros hábitos, ocupar menos espacio y ser conscientes de cuál es nuestro lugar en el Universo. El mundo cambió y mi generación, en contraposición con la de mis padres, no piensa en el sacrificio en pos de un futuro beneficio".





"Nosotros queremos disfrutar desde ahora. Vemos la vida como meta y no vivimos persiguiendo un objetivo. Y el mundo y las casas se siguen pensando igual. Ya no hay más familia tipo o trabajos tipo. Hay divorcios, matrimonios igualitarios, gente que vive con amigos, gente que trabaja donde vive, mujeres que trabajan afuera y hombres que trabajan adentro, o al revés, hay nuevos derechos, nuevas relaciones, nuevas disposiciones. Los trabajos son más cortos, más cambiantes, los viajes son un modo de vida, la rotación entre ciudades es una búsqueda, el home-office es una realidad", sostuvo en aquel entonces Calu Rivero y agregó: "Yo quería que mi casa tuviera apertura total al paisaje. Una forma más simple y austera de estar conectada con la naturaleza".