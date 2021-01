Qué le pasa a la mamá de Claudia Villafañe: "No está bien de salud"

Claudia Villafañe se convirtió en una de las revelaciones de este años por su paso por MasterChef Celebrity. Y no sólo eso, sino que además tuvo la suerte de llegar a la gran final. Sin embargo, su alegría se vio empañada por una gran preocupación, que es la salud de su mamá, quien tiene 83 años y no estaría atravesando el mejor de los momentos.



Cuando Germán Martitegui le anunció a Claudia Villafañe que ella era la segunda finalista de MasterChef Celebrity después de Analía Franchín, la participante no pudo ocultar su emoción.





Visiblemente movilizada, Claudia Villafañe sostuvo: "Se lo dedico a Dalma y a Gianinna, a mis nietos y a mi mamá... Nunca quise decir nada hasta este momento. No está bien de salud. Todo lo que tengo se lo debo a ella y a mi papá", aseguró.

La salud de la mamá de Claudia Villafañe

Según la revista Paparazzi, Ana María Elía, apodada Loly, de 83 años, "estaría internada con un delicado estado de salud".

La mamá de Claudia Villafañe "padecería de una enfermedad progresiva que afecta a la memoria y a otras importantes funciones mentales".

¡Fuerza Claudia!