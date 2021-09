La Uno: quién es Lali González, la actriz paraguaya que la rompe

Graciela Belén González Mendoza, más conocida como “Lali González”, llegó a nuestro país con la intención de potenciar su carrera en tierras argentinas. Nacida en Paraguay, hace ya 34 años, la actriz forma parte de la ficción producida por Polka, La Uno y con su personaje de "Rita" promete ser una de las revelaciones del 2021 en la pantalla de El Trece.



Se trata de “La 1-5/18, Somos uno”, el proyecto que reúne a un destacado elenco con nombres como los de Gonzalo Heredia, Esteban Lamothe y Agustina Cherri. La historia transcurre en La Villa 31 y también cuenta con la presencia de El Polaco y Ángela Leiva. Además, Leonor Manso, Leticia Brédice, Romina Gaetani y Roly Serrano, entre otros.

Lali González junto a Agustina Cherri en el set de La Uno.

Contenta con formar parte de La Uno, González habló con La Once Diez/Radio de la Ciudad y aseguró que su personaje "es una mujer con una historia hermosa sobre la maternidad”. Y agregó: “La idea principal de Rita es que yo no estoy justificando mi acento paraguayo, es una mujer con una historia hermosa sobre la maternidad y la historia de su hijo. Yo me centré en eso.”



Luego, Lali González siguió: “Hay una gran cantidad de inmigrantes que trabajan en la construcción, me dicen que puedo ser la voz de mucha gente que no está en la tele y que puedan mostrar a los paraguayos de otra manera”.

Lali González personificando a Rita en La Uno.

Sobre el momento en el que le llegó la propuesta de formar parte del proyecto de Polka, la actriz contó: “Llega en un momento particular de mi vida porque todos dejamos de tener trabajo. Yo soy abogada aparte de actriz, estaba en una situación de ¿qué hacemos? Porque no tenía nada y ahí recibí un llamado de la producción que me invitó a participar y tuve que agarrar a mi marido, mi hija, y vinimos para Argentina. Esto es un crecimiento profesional porque nunca tuve la oportunidad de hacer tira diaria”.

Por último, Lali González habló de su amistad con Leticia Brédice: "Somos muy amigas, tenemos una amiga en común que es Romi Richi, Leti es como mi hermana mayor ahí en la tele. Ella me descubre, me da fuerzas, es como una bruja, es extraordinaria y la quiero muchísimo”.

Lali González y el pasado que la une a la Argentina previo a La Uno

Si bien “Somos uno” es el primer desafío que Lali afronta para la TV argentina, su rostro ya se vio en varios filmes locales como Lectura según Justino (2013), El hijo buscado (2013), El jugador (2016), Gracias gauchito (2018) y Los que vuelven (2019), además de su recordado papel de Liz en la multipremiada 7 cajas (2012), un hito del cine guaraní.



En una entrevista que dio tiempo atrás a Ciudad, ella contaba que “Lo que más me gustó es que en este proyecto se cuentan historias de mujeres reales. Al leer los libros que me enviaron sentí que las historias están contadas con un profundo respeto, no solo por las mujeres y sus historias, que no son lejanas a nuestra realidad.”

Lali González junto a parte del elenco de La Uno y su director, Jorge Nisco.

Sobre volver a trabajar en nuestro país, Lali González sostuvo : “Estoy encantada de volver a la Argentina. Acá tengo muchas personas conocidas que me hacen sentir como en casa, e incluso voy a volver a ver a colegas y amigos de Paraguay como Nico García, con quien trabajé en 7 cajas y también locales como Luciano Cáceres, Bárbara Lombardo, y otros más.”



En ese entonces, Lali contó que decidió instalarse en Buenos Aires junto a su familia por el tiempo que duren las filmaciones de La Uno: “Ya me mudé acá con mi familia y me voy a quedar hasta diciembre, cuando termine la tira porque sino sería imposible llevarlo adelante. Pero estoy muy contenta de volver a este país y más de poder interpretar un papel tan importante como el que voy a hacer.”, cerró en aquel momento.



Lali González.