Quién es Pablo Massey, el chef denunciado por acoso por una pastelera en redes sociales

Pablo Massey de 58 años se convirtió en el centro de las noticias tras haber sido denunciado por acoso en Instagram por Trinidad Benedetti, una panadera de 24 años y ex empleada de "La Panadería de Pablo", el famoso restaurante que el chef tiene en Olivos. ¿Quién es este afamado cocinero que hoy enfrenta estas acusaciones?

Nació en Buenos Aires, donde se destaca por sus originales locales de gastronomía. Antes de instalarse en la capital argentina, aprendió el oficio de la cocina en diversos restaurantes del mundo: desde Francia y España, hasta Australia, pasando por Tailandia. Su comida se caracteriza por ser una "excéntrica" fusión pero que hace que parezca "fácil" de hacer.

También se desempeñó como chef en Italia, donde se enamoró de los sabores que más tarde explotó en sus propios restaurantes. Huellas de la cocina mediterránea, se descubren en cada una de las recetas que sirve en La Panadería de Pablo y en Massey Familia, el almacén de pastas que inauguró a mediados de 2019.

Pablo Massey fue denunciado por acoso por una ex empleada de su restaurante.

"Tuve mucha suerte de que en la casas de mi mamá y de mi abuela se acostumbrara a comer bien. Había un cocinero y un ayudante. Había una cocina casual al mediodía, muy bien servida, y una cocina más elegante por la noche", contó Pablo Massey en alguna oportunidad sobre su amor por lo culinario.

Antes de lanzar sus proyectos, trabajó durante una década con Francis Mallmann. Juntos pusieron en marcha diversos proyectos: desde clases de cocina, hasta restaurantes. También tuvo un proyecto de pollos al spiedo con el Zorrito Von Quintiero.

Pablo Massey tuvo un proyecto de pollos al spiedo con el Zorrito Von Quintiero.

Asimismo, Massey se desempeñó como asesor de grandes compañías internacionales y se convirtió en uno de los favoritos de las celebrities a nivel internacional. Y también fue chef en McDonalds. "Cerré mi ciclo haciendo chocolate para ghanesa para todo Sudamérica, de México para abajo. Vendimos cientos de miles", aseguró en alguna oportunidad.

Además de desempeñarse como chef alrededor del mundo, Pablo Massey encabezó varios proyectos para enseñar gastronomía.

Dio clases de cocina y siempre presentó sus cocinas como un espacio de aprendizaje para las nuevas generaciones: "Soy tigre en el horóscopo chino, percibo todo lo que está pasando en el restaurante. Si veo que un plato no está saliendo perfecto de la cocina, lo detengo antes de que llegue a la mesa", dijo en una entrevista.

Pero no sólo la cocina es su gran pasión. Para Pablo Massey el tenis tiene un gran lugar de importancia en su vida.

Pablo Massey fue el cocinero de Madonna y Ralph Lauren en Punta del Este

Como Chef, Massey tuvo la oportunidad de cocinarle a grandes figuras, entre ellas a Madonna y a Ralph Lauren, durante su visita a Punta del Este.



Pablo Massey se encargó de todas las comidas hogareñas de la familia del diseñador ("cocina sana y mediterránea", le había pedido Ralph Lauren), con detalles como pan de nuez –la debilidad del diseñador a la hora del desayuno–, papas en dos cocciones con chimichurri y helados de cacao y café... "No mostró excentricidades –confió el cocinero–.



Salvo una vez que me llamó tarde, desde el auto, cuando estaba volviendo de La Caracola, para transmitirme un antojo: que para la comida le preparara tarta de alcauciles y champignones." Pero lo que más le gustó a Ralph Lauren de Pablo Massey fueron los gnocchi de calabaza con salvia dorada y sésamo negro.

Pablo Massey y la denuncia por acoso de una ex empleada de su restaurante

La joven Trinidad Benedetti relató los hechos que sufrió por parte del dueño del restaurante La Panadería de Pablo, en Olivos.

"Hablé con una de las encargadas, le conté y le dije textualmente: ‘¿es normal que Pablo le toque el culo a las empleadas?’, y ella me respondió 'Sí. Tenés dos opciones: no hacés nada porque es un viejo gagá y todos los sabemos, o le pegás una cachetada. Las dos son válidas’. Obviamente que no le pegué", dice parte de la denuncia contra Pablo Massey.

La pastelera aseguró que también informó de la situación a los dos gerentes del local quienes aseguraron que iban a tomar cartas en el asunto pero después se desentendieron y hasta la agredieron verbalmente por querer denunciarlo.

“Me dijo una cantidad de barbaridades que no me voy a olvidar nunca: que estaba loca, que era una maleducada, que si pensaba que Pablo me iba a agarrar y violar en la oficina. ‘Por favor mirate lo que sos, ¿vos te pensás que un chabón con la fama y guita de Pablo Massey se daría vuelta a mirar a una piba como vos? Pero, por favor, quien te pensás que sos”, contó Trinidad en su cuenta oficial de Instagram.