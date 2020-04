Ramiro Blas, el doctor Sandoval de "Vis a Vis", contó detalles de la nueva temporada

A partir del próximo lunes en España, los fanáticos de “Vis a Vis” podrán ver la quinta temporada de la serie o el titulado “spin off”. El actor argentino, Ramiro Blas, que interpreta en la ficción al doctor Sandoval, se refirió a qué se verá en la nueva entrega de la ficción.

“No sé si es un spin off, es una quinta temporada. Se aleja mucho de la serie carcelaria. Lo que van a ver va a romper los esquemas de Vis a Vis. Está maravillosamente contado y editado. Vamos a conocer el alma de algunos personajes. Todo se centra en el último atraco que realizan Macarena y Zulema después de la cárcel”, comenzó el artista en diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live“.

Sobre su personaje, Ramiro aseguró: “A Carlitos Sandoval lo veremos en un par de capítulos mostrando lo que hacía Sandoval como profesional más allá de lo que hacía como médico psiquiatra en la cárcel”. “Estoy con muchísimas ganas de verla porque leí un poco los guiones. No me gusta comerme los spoilers. Me gusta alucinar como cualquier hijo de vecino”, sumó quien le da vida a Sandoval.

“Vamos a ver a un Sandoval de segunda temporada, donde era el médico. Donde empieza a darse cuenta que le pasa algo con la rubia. Van a entender muchas cosas de las que hizo Sandoval. Van a entender porqué era cómo era”, agregó entusiasmado con lo que ocurrirá en esta nueva parte de Vis a Vis.

Por último, se refirió puntualmente a lo que se observará en este “spin off” de la serie española: “A mí la cuarta temporada me encantó pero no porque haya estado yo. En cuanto a los ritmos, los personajes, me pareció entretenida, muy bien filmada. Detallista. Esta va a hacer diferente a todas. La veo muy fuerte. De esas series que no te dan respiro con dos personajes muy opuestas”, finalizó.