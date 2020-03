Ramiro Bueno publicó una foto inédita de Rodrigo

Desde su cuenta oficial de Instagram, Ramiro Bueno (23) sorprendió a sus followers con una fotografía en la que se lo puede ver junto a Rodrigo, quien lo tenía en brazos. Así es, el hijo del reconocido cantante cordobés mostró su melacolía al verse con su padre con apenas unos años de vida y lo transmitió con total humor en la web.

"Estoy seguro de que mi viejo me había dicho “Rami, hoy te tenes que bañar” y por eso mi cara de miedo y susto. Te amo dad", escribió el joven en sus redes sociales y el post estalló de likes y de los comentarios más variados por parte de sus amigos, colegas, seguidores y fanáticos.

"Estoy orgulloso por haber tenido un padre que me amó y no necesito que me lo cuente nadie para saberlo. No vivimos de lo que dirán, si la gente habla por hablar. Un papel no es la felicidad, yo te amo y esa es la verdad”, expresó y citó tras el estreno de la película "El Potro, lo mejor del amor".