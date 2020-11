Rocío Rial y su inesperada reacción frente a la pelea de Morena y Jorge

El distanciamiento en la familia de Jorge Rial ya es un hecho. Morena Rial atacó públicamente a Romina Pereiro y confirmó que la pelea se inició luego del cumpleaños del periodista por una actitud que tuvo su mujer, y que no le gustó ni a ella ni a su hermana, Rocío Rial.



Si bien la mamá de Francesco puso a Rochi "de su mismo lado", lo cierto es que la joven tuvo algunas actitudes en las redes que podrían molestarle a Morena.



“Dice que su prioridad somos Rocío, Fran y yo, y siempre la pone a ella y a sus hijas antes que a nosotras, que bien o mal siempre lo bancamos en todo. Si él no comprende lo que le decimos con mi hermana, cuando le caiga la ficha de lo que es ella, después que no vuelva a nosotras”, afirmó la hija mayor de Rial, poniendo de esta forma a su hermana de su lado.



Aunque días atrás fue el cumpleaños de Romina y Rocío Rial, no dudó en apoyar tanto a su padre como a la homenajeada, en redes, mostrándose de esta manera "muy cercana" a ellos. Lo hizo al ponerle like a las publicaciones.

Por el contrario, Morena Rial ya cortó todo tipo de vínculo.

¿Se enojará con la actitud de su hermana?