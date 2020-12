¿Romance o amistad? Indicios sobre lo que pasa entre El Polaco y Sofía Pachano

Días atrás, Rodrigo Lussich habló en Intrusos de un posible romance entre El Polaco y Sofía Pachano, su compañera de Masterchef Celebrity. Justo cuando el cantante le puso punto final a su relación con Barby Silenzi. Ahora, nuevos indicios indicarían que entre los concursantes del certamen de cocina hay algo más que una simple amistad.



“En los estudios del reality aseguraron que existe una relación entre el Polaco y Sofía Pachano. No tienen absolutamente nada formal, es cierto, pero según dicen hay ciertos rumores que los vinculan”, comentó el periodista, quien se refirió también que entre los chicos hay una “bella amistad” pero que también “comparten cacerolas calientes”.



Ángel de Brito fue el que confirmó que el cumbiantero y la mamá de su hija Abril se separaron, y que la bailarina se mudó con la niña y Elenita (su hija con Francisco Delgado) a su departamento de soltera. De hecho, Barby habló de los rumores de romance entre El Polaco y Sofía, y disparó picante: "Ella le tiene ganas, pero no es su estilo. No es su perfil de chica, pero sí creo que ella le tiene ganas, jajaja", sostuvo en diálogo con el periodista Fernando Gatti.



Ahora, en medio de la gala de eliminación del domingo, Juariu descubrió una importante indicio que indicaría que realmente hay algo entre los participantes de Masterchef Celebrity: se trata de una pulsera de colores perteneciente al cantante que pasó a manos de la hija de Aníbal.



¿Serán más que amigos?



🚨 HOY SOFI TIENE LA PULSERA DEL POLACO 🚨 pic.twitter.com/H3p8ndkk0R — juariu (@juariuok) December 21, 2020