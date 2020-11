Se estrena The Crown: todo lo que tenés que saber de la cuarta temporada

Casi un año después del final de la temporada 3, The Crown finalmente regresa con la temporada 4 el próximo 15 de noviembre en Netflix. Entonces, para prepararse para esta era en el reinado de la reina Isabel II, aquí hay una guía sin spoilers de todo lo que necesitan saber sobre la nueva temporada.



Primero, The Crown "Season 4" cubrirá aproximadamente el período de 1977-1990 y presentará algunos momentos monumentales en la historia de la familia real, a saber, la relación del Príncipe Carlos y la Princesa Diana y la presentación de la Primera Ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher.



Y sí, la temporada 4 de The Crown incluirá la boda del príncipe Carlos y la princesa Diana, completa con una réplica casi exacta del famoso vestido de novia de Lady Di que se hizo utilizando los patrones originales como referencia.







Esta temporada también explorará el funeral de Lord Mountbatten, la gira de Charles y Diana por Australia y Nueva Zelanda, la Guerra de las Malvinas, el robo de Michael Fagan en el Palacio de Buckingham y mucho más.



Al igual que la temporada 3, Olivia Colman interpretará a la reina Isabel II, y esta será su última temporada antes de que Imelda Staunton se haga cargo de las temporadas 5 y 6, que son las dos últimas temporadas.



Helena Bonham Carter regresa como la princesa Margaret por última vez, antes de ser reemplazada por Lesley Manville en las últimas temporadas. Y Tobias Menzies volverá a interpretar al príncipe Felipe antes de que Jonathan Pryce asuma el papel: Philip no tiene episodios independientes esta vez, pero vuelve a entrar en juego con Diana.







Josh O'Connor y Emerald Fennel interpretarán al príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles por última vez en la cuarta temporada. Como puedes imaginar, el príncipe Carlos tiene un papel aún más importante en la temporada 4: la relación de Carlos y Diana y cómo afecta a todos los miembros de la familia real.



Emma Corrin como la princesa Diana se une al elenco de la cuarta temporada de The Crown. Este es uno de los primeros papeles importantes en televisión de Emma, ​​y ​​anteriormente apareció en Pennyworth. Emma es una destacada absoluta en esta temporada y es increíblemente impresionante verla retratar a una figura tan icónica, que muchos fanáticos de The Crown han estado esperando años para ver.







La temporada cuatro de The Crown consistirá en 10 episodios de una hora de duración y, al igual que las temporadas anteriores, esta se inclina hacia los momentos humanos reales que surgen en este mundo de cuento de hadas y cómo el honor y el deber hacia la corona tienen un precio.

Galería de imágenes