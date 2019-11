Sebastián Ortega fue declarado como Personalidad destacada de la cultura

Sebastián Ortega fue nombrado como "Personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la Cultura" por su gran trayectoria, la cual incluye grandes ficciones como "Los Roldán", " El Marginal", "Lalola", "Graduados", " Historia de un clan" y "El ángel".

A lo largo de la tarde del jueves, varios de los actores que trabajaron con él y sus colegas hablaron de su relación o simplemente lo reconocieron con algunas palabras. Una de ellas fue Carla Peterson, quien aseguró: "Nuestro queridísimo Sebastián Ortega. Rompe las reglas y nos invita a pensar de forma entretenida. La apuesta siempre es arriesgada haciendo que todos demos lo mejor de nosotros y haciendo que haya más competencia".

Luego tomó la posta Pablo Culell, quien trabaja mano a mano con Ortega en todas sus producciones, agregó: "La primera vez que me vi con Sebastián fue hace 20 años y la empatía fue inmediata. Hoy estamos aquí para admirarlo. Nunca se quedó con fórmulas fáciles. Más de 40 productos audiovisuales en menos de 20 años. Sebastián no tiene límites porque los creadores no los tienen salvo los que deciden ponerse".

Por su parte Mex Urtizberea aseguró: "Busqué en el diccionario la palabra 'caprichoso', porque eso es lo que es Sebastián. Es una persona que se obsesiona de manera demente". Tras sus palabras, el salón se llenó de risas y aplausos.

Para finalizar, Ortega dio paso con voz firme a presentar su discurso de agradecimiento: "Tarde o temprano, todas las fantasías se terminaron convirtiendo en realidad. Me he dado todos los gustos. Conocí gente que considero hermanos como Pablo Culell, Mex, Carla. Han pasado muchos años, en el camino quedaron obras que se lograron con impulso e incentivo. Pero (también) porque me rodeé de gente muy talentosa".

"Hay que animarse a atravesar la barrera de lo que ya se hizo y avanzar a cosas nuevas. Este reconocimiento no es mío, sino de todos ustedes", cerró.