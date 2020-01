La emoción de Sergio Lapegüe con su hija, Micaela

View this post on Instagram

Como cada año escapamos juntos. Familia pequeña pero unida en un solo bloque. Se que a medida que pase el tiempo será más difícil hacerlo. No puedo dejar de pensar el el día que empezaste a caminar sola por la playa. Te fuiste. No te importaba nada. Yo te perseguía detrás. Un día me llama @garchiok a las 10 de la mañana (estábamos juntos de vacaciones) y me dice: “quédate tranquilo que @micalapegue se escapó de tu casa y vino hasta la mía, quería desayunar”. Tenias 4 años. Puedo escribir un libro con tus anécdotas. Y aquí estás, como siempre. Ansiosa. Intensa. Talentosa. Creativa. Memoriosa. Y lo que más me importa, buena persona. De buena madera. La rompiste el año qué pasó con tus videos #audiosajenos y también con el teatro. Se íntimamente que este será un año muy importante para tu carrera de actriz. Seguirás cumpliendo sueños. Te amo por siempre. Papá. #bahiaprincipe @bahiaprincipehotels