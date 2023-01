Shakira y Piqué son el centro de las noticias en el mundo luego de que la cantante colombiana lanzara la Sessions #53 con Bizarrap, canción que se ha mantenido en los primeros puestos de los rankings y que además ha dado mucho que hablar. Es que la artista se ha despachado contra su ex pareja de lo lindo e incluso le ha tirado directas muy directas a Clara Chía Martí, la nueva novia del catalán y padre de sus hijos, Sasha y Milan.

Ahora, las calles de Barcelona tampoco han sido ajenas a lo que ha pasado entre Shakira y Piqué. Después de todo, es la ciudad que ellos han elegido para formar su nidito de amor. Aquí las aguas están divididas y hay quienes apoyan tanto al ex deportista como a la nacida en Barranquilla.

Shakira y Bizarrap, tras grabar la Sessions #53 contra Gerard Piqué y Clara Chía Martí.

Incluso, varios fanáticos de Shakira se acercaron en las últimas horas a la mansión que ella compartía con su ex en Esplugues de Llobregat para mostrarle su apoyo. Fiel a su "buena onda", la ex de Gerard Piqué no dudó en salir al balcón a saludar a sus fanáticos y agradecer en redes el apoyo incondicional que le han demostrado desde que con el padre de sus niños hicieron público que su relación de 12 años había llegado a su fin.

Comparan a Shakira y Piqué con Brad Pitt y Angelina Jolie

Esta mañana en Barcelona apareció una obra del artista callejero, Tv Boy, conocido por realizar murales inspiradas en figuras reconocidas del pop. Salvatore Benintende (el nombre real) eligió como inspiración la película "Sr. y Sra. Smith", que fue protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie.

TvBoy personificó a Shakira y Piqué como los protagonistas de "Sr. y Sra. Smith". Su mural, que fue ubicado en la esquina de Passeig de Gràcia y Avenida Diagonal (Barcelona) muestra a la ex pareja de espaldas, como fue el cartel promocional de la película.

A Shakira y Piqué los comparan con Brad Pitt y Angelina Jolie. Crédito: CARAS.

Gerard Piqué más serio que Shakira, con AirPods en los oídos como para no escuchar las críticas de las que ha sido blanco desde que blanqueó su relación con Clara Chía Martí. Un revolver en la mano y sin sonrisa en su rostro.

La colombiana, más risueña, quizás porque su Sessions #53 con Bizarrap es todo un éxito mundial, y lleva en sus manos una copia de este disco. Un arma en la liga y actitud despreocupada. Shakira está en su mejor momento hasta en el mural de TvBoy, no hay dudas.



Brad Pitt y Angelina Jolie en el afiche promocional de "Sr. y Sra. Smith".

Sobre TvBoy es un artista de nacionalidad italiana que ha expuesto en galerías de EEUU, Dinamarca y Suiza. Más allá del reconocimiento que ha ganado en el círculo del arte de manera "oficial", le gustan las calles para que su arte sea democrático.

Algunas de sus creaciones se cotizan en más 5.000 euros.

De qué trata "Sr. y Sra. Smith", la película con la que compararon a Shakira y Piqué

Señor y Señora Smith es una divertida película de acción protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie, quienes personifican a una pareja casada y aburrida de sus vidas. Sin saberlo, ambos son asesinos a sueldo.

Cuando descubren que trabajan para dos agencias distintas como sicarios, se les da un objetivo común con el propósito de que se maten entre ellos. Pero descubren que se quieren y trabajan juntos para salvarse.

La película cuenta la historia de dos asesinos profesionales que intentan sobrevivir a sus trabajos mientras lidian con sus sentimientos el uno por el otro.

¿Será esta una premonición del futuro de Shakira y Piqué? Por lo pronto parecería ser que de su amor no quedan más que recuerdos.