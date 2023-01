Shakira no sólo impuso un nuevo hit con la Session 53, la canción producida por el productor Bizarrap, y dedicada a su ex pareja, el futbolista Gerard Piqué. También impuso un look, y es que el atuendo de la colombiana en el videoclip de la canción está volviéndose una nueva tendencia, además de estar cargada de simbolismos.

El sujetador azulgrana que la cante usa con aros y copa de encaje floral rosa fluorescente parece evidenciar la sensualidad que lleva a cabo en esta nueva etapa de soltería.

Decenas de usuarios en redes sociales se percataron de que no solo brilla en la oscuridad: la pieza de lencería también cambia de color por efecto de las luces del estudio, pasando de tonalidades magenta o violeta al azul eléctrico, un detalle que rápidamente los fans vincularon con el vestuario con el que Piqué jugó desde 2008 hasta 2022.

El sujetador de Shakira cambia de color debido a las luces del estudio de Bizarrap.

"Aquí me siento un rehén", dice uno de los versos de la canción. Mientras la canta, Shakira junta las manos en gesto de prisionera, como si quisiera liberarse de unas cadenas que, de hecho, están presentes en el estampado de la camisa oversize que luce abierta.

El gesto de "cadenas" que Shakira hace con sus muñecas aluden también a las cadenas de su camisa oversize.

Además la cantante luce unos pantalones que son muy similares a los que lleva en el videoclip de “Monotonía”, canción que también le dedicó a Piqué. Se trata de un pantalón satinado de tiro alto palazzo fucsia.

También, la intérprete de “Inevitable” eligió un particular estilo para su manicura: sus uñas largas acrílicas de esmalte amarillo flúor, con forma de almendra y afilad recuerdan a las uñas que ostentaba en la época en la que lanzó “Loba”, época que coincide con el momento donde empezó a salir con Piqué. Además, en la Session también una referencia clara al feroz animal: "Una loba como yo no está pa’ novatos".

Las uñas afiladas que Shakira usa en la Session 53 son una referencia a "Loba", su hit que lanzó en la época en la que conoció a Piqué.

Shakira rompió el silencio tras las repercusiones que causó su canción contra Gerard Piqué

Tras el estreno de la canción, Shakira recibió algunas críticas porque en el tema también apuntó contra Clara Chía Martí, la actual novia de Piqué y con quien la engañó, y muchos la trataron de despechada.

Ahora, la cantante decidió romper el silencio y agradecer el apoyo con un contundente mensaje contra sus detractores. "Gracias al increíble Bizarrap, a Sony Music y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado", comenzó Shakira.

"Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada", aclaró compartiendo que su tema se encuentra en el puesto número del ranking de Spotify a nivel global.