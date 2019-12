¡Sin filtro! El picante comentario de Mirtha Legrand a uno de sus invitados

En la noche del sábado, Mirtha Legrand tuvo de invitado a Gino Tubaro, el joven inventor, que con sus prótesis de manos 3D ha ayudado a infinidades de niños. Durante la cena, se vivió un particular momento que derivó en un picante comentario de la conductora.

“Nosotros estuvimos en el Impenetrable, y les enseñamos a los chicos de una escuela albergue, que ahí hay niños de primero a séptimo, la impresión 3D y a ensamblar una prótesis”, comentó el joven.

“¿Y Obama cómo te conoció? ¿Cómo supo de tu existencia?”, quiso saber La Chiqui haciendo referencia a que el ex presidente de los Estados Unidos lo puso como ejemplo. “Yo creo que fue a través de la embajada, un ex becario me invitó a hacer un programa de intercambio,cuando era más chico, más joven”, dijo Tuba Rodríguez.

Marcelo Polino, invitado también al ciclo, comentó sin filtro: “Tiene 24 años y dice ‘cuando era más joven’”. Fue entonces que la conductora se subió al comentario de Polino y acotó picante e irónica: “¡Qué atrevido! ¡Qué atrevido! ¡Qué atrevido!”, con mucho humor.