“Stranger Things”: la canción de los 80 que ahora es furor entre los fans

El pasado 27 de mayo, "Stranger Things" estrenó su cuarta temporada, que está dividida en dos volúmenes. En esta primera parte, volvemos a ver a nuestros queridos amigos tras los acontecimientos ocurridos en la batalla de Starcourt que dejó al pueblo de Hawkins sumido en el terror y la destrucción.

El grupo está dividido, mientras Joyce, Eleven, Will y Jonathan se trasladan a otro pueblo, el resto de los amigos trata de rehacer su vida en Hawkings, pero inmediatamente un nuevo peligro los pone en alerta.

En esta temporada, los hermanos Duffer sorprendieron con nuevas incorporaciones en el elenco, como en el caso de Victor Creel (Robert Englund), el actor británico que dio vida a Freddy Kruger en el cine o Eddie Munsen (Joseph Quinn), el joven que se está convirtiendo en uno de los personajes favoritos de esta entrega.

Pero algo que está siendo muy relevante en la nueva temporada es la música, y no cualquiera. “Running Up That Hill” (A Deal With God)” aparece en la serie como el tema favorito de Max (Sadie Sank). Este clásico interpretado por Kate Bush se estrenó en 1985, y no sólo acompaña a la banda sonora de la serie, sino que gustó tanto a los fans que lograron posicionarlo primero en iTunes y forma parte de las 100 canciones más escuchadas en Spotify.



La música de "Stranger Things"

En las primeras temporadas, la serie ambientada en los 80 logró generar una gran nostalgia en el público que vivió esa época y en otros fanáticos de los clásicos. Uno de los temas que cobró gran relevancia fuie la canción central de "La historia sin fin," llamada “The Never Ending Story” de Limahl.

Tras el éxito de la serie, la búsqueda de este tema en YouTube superaró el 800 por ciento.