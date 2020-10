The Good Place: la vida en el más allá no es tan aburrida después de todo

Desde que existe la humanidad y el razonamiento, mucho es lo que se ha dicho y desarrollado sobre la vida después de la muerte. ¿Qué hay más allá de ese umbral de intrigas? En The Good Place intentan responder un poco a esa pregunta con mucha comedia pero también con un poco de ética y moral.

Esta serie, disponible en Netflix y que llegó a su fin este año luego de cuatro exitosas temporadas, sigue la "vida" de Eleanor Shellstrop (Kristen Bell), una joven recién fallecida que se despierta en la otra vida y es recibida por Michael (Ted Danson) al "lugar bueno", una utopía parecida al cielo que él mismo diseñó en recompensa a una vida terrenal justa. Sin embargo, ella sabe que fue enviada ahí por error e intentará de todas las formas posibles continuar en este paraíso intentando compensar todas las cosas malas que hizo en su vida.

Allí Eleonor se encontrará con un grupo de personas que le harán la vida imposible, pero que con el tiempo se convertirán en sus verdaderos pilares y en amigos de los que no puede prescindir. Entre ellas está Chidi Anagonye (William Jackson Harper), un profesor de filosofía que le fue asignado como alma gemela y quien conocerá la verdad de Eleonor e intentará convertirla en buena persona dándole clases de ética y moral que serán la premisa y la clave de la serie.

En el lugar bueno Eleanor también conocerá a Janet (D'Arcy Carden), una inteligencia artificial que le servirá de guía, a su vecina Tahani Al-Jamil (Jameela Jamil) una celebridad, cuya alma gemela es un monje budista en voto de silencio llamado Jianyu Li (Manny Jacinto) pero que realmente resulta ser un DJ de Florida llamado Jason Mendoza, que también cree estar allí por error. En el vecindario comienzan a suceder eventos caóticos y extraños, aparentemente como consecuencia de la presencia no autorizada de Eleanor lo que la lleva a conocer el verdadero secreto de este apacible y soñado lugar.

Filósofos a filosofar

Uno de los atractivos de The Good Place es la carga literaria sobre ética y moral. En su afán por tratar de que Eleonor sea una buena persona, Chidi le introduce temas como Sócrates, Platón y Aristóteles. O incluso teorías como la de Kant, un referente para este personaje que la ayudan a orientar su camino y reevaluar su vida, así como también logra captar la atención de los otros personajes que se suman a esta idea de orientarse mediante la filosofía y convertirse en una mejor versión de ellos mismo. Este es sin dudas el mensaje positivo que tiene la serie y que logra llevar a cabo a lo largo de sus temporadas sin agotar al espectador.





Por qué ver The Good Place

Es una comedia ligera con una duración de media hora por capítulo que la hace ideal para maratonear sin culpas. Además, cada uno de sus personajes genera un lugar de identificación y lleva a que el público se enamora de cada una de sus facetas. Vemos en cada uno de ellos es un crecimiento importante y su historia de vida. Qué los llevó a encontrarse ahí, a cambiar su actitud y a elegirse como grupo es una de las claves de esta sitcom.

Estos personajes logran estar a la altura no sólo por ser la creación de Michael Schur, la mente brillante detrás de otras series como The Office y Parks and Recreation, sino además porque cuenta con un elenco de lujo encabezado Kristen Bell y Ted Danson, dos intérpretes de peso pesado que ya han probado su valía en la comedia. Y también porque logramos conocer a otros nombres que son una sorpresa agradable de ver como William Jackson Harper como el tímido e indeciso Chidi, Jameela Jamil como Tahani su rol debut, Manny Jacinto como el despistado Jason quien tiene el coeficiente intelectual de un niño de siete años y D’Arcy Carden como Janet.