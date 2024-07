La tercera temporada de ‘Bridgerton’ dejo a todos agarrados a sus asientos, esta se dividió en dos partes, lo que generó más revuelo entre los televidentes y dejó, junto con su estreno, eventos icónicos como el casamiento estilo “Bridgerton” en el teatro Colón.

La primera entrega de esta tercera temporada se consagró con el mejor debut de todas las temporadas, consiguiendo en los primeros cuatro 41 millones de visitas.

Esto es lo que se sabe de ‘Bridgerton 4’

La serie se basa en las novelas de Julia Quinn, por lo que siguen el hilo de los libros, hasta la segunda temporada respetaron quienes eran los protagonistas, pero para esta tercera entrega se saltearon algunos libros para llegar a Penélope Featherington y Colin Bridgerton.

Colin Bridgerton y Penélope Featherington

No se sabe el motivo por el cual se saltearon algunos libros, pero ese puede ser un indicio de sobre quién se tratará la cuarta temporada. El tercer libro de ‘Bridgerton’ se centra en Benedict Bridgerton y el cuarto libro de Eloise, quien en esta última temporada se va de viaje, por lo que al volver podría ser la protagonista la exitosa serie.

Familia Bridgerton

Hasta hace un mes los guionistas aún no habían terminado de escribir la trama de esta nueva temporada, por lo que no se sabe con exactitud cuándo se estrenará la nueva entrega, pero teniendo en cuenta los estrenos pasados, esto recién sucederá en 2026. La primera temporada se estrenó en el 2020, la segunda en el 2022 y la tercera en el 2024, por lo que no sorprendería que fuese dentro de 2 años el próximo estreno.

Francesca Bridgerton

Por ahora todos los personajes que aparecieron en esta última temporada aparecerán en la próxima, a no ser que allá algún imprevisto, como sucedió con la actriz que hacía de Francesca Bridgerton, quien tuvo que abandonar la serie y fue remplazada por otra actriz.

L.V