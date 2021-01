Todos los detalles del regreso de This Is Us, la serie favorita de Marcelo Tinelli

La familia Pearson está de regreso porque esta noche llega la nueva temporada de "This is Us" por la pantalla de Fox Latinoamérica. La última vez que habíamos seguido las aventuras del clan había sido a través de cuatro episodios que se emitieron en 2020 que dejaron a los fans pidiendo por más.



El regreso más esperado: ¡Vuelven los Pearson! 🎉 El próximo miércoles 6 de enero, disfruta un nuevo episodio estreno de #ThisIsUs solo por #FOXPremium pic.twitter.com/puPO7buM0h — FOX Premium (@FOXPremiumLat) January 4, 2021

Y si bien la pandemia retrasó los planes de la producción, finalmente podemos continuar con esta historia que nos deja con las emociones a flor de piel. “A Long Road Home” (”Un largo camino a casa”) es el nombre del quinto episodio que continúa la trama que quedó pendiente del año pasado y que será el puntapié incial para los 18 capítulos que tendrá la entrega este 2021.



“Va a suceder un momento de gran importancia que cambiará el curso de la relación de todos con los demás", adelantó Justin Hartley, quien le da vida a Kevin Pearson, a la publicación Vader.



La favorita de los Tinelli

This is us explotó entre los fans argentinos durante 2020. De alguna manera, la pandemia hizo que la serie fuera una de las más buscadas y quien no se la perdió y hasta lloró con ella fue Marcelo Tinelli.



El conductor se declaró fan de la trama y compartió momentos de cuando veía la producción de la NBC. "Estoy por terminar de ver la cuarta y última temporada de THIS IS US. Realmente nunca vi una serie tan conmovedora. Se las recomiendo. Las emociones a flor de piel siempre", publicó en Twitter y en Instagram le pregunto a sus fans: "¿Todos lloran con This is us?". En ese momento el conductor alentó a verla y creemos que será el primero en ver los nuevos metrajes de la temporada.