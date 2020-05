Tras la pelea con Jorge Rial, Marcela Tauro reveló un particular detalle

Una pelea al aire entre Marcela Tauro y Jorge Rial sentenció el final de la panelista en el histórico programa de América. Por el momento, no se sabe cuál es su futuro: lo cierto es que en el ciclo conducido por J.R no seguirá su carrera. Mientras tanto, desde el canal estarían negociando para ver en qué show la incorporarán, aunque parece ser que desde El Nueve estarían interesados en sumarla también. En este contexto, la periodista "dio detalles" al respecto.

Al ser abordada por Maite Peñoñori de LAM, Tauro eligió "no hablar" sobre su salida de Intrusos, ni se refirió directamente a Rial aunque dejó entrever que las cosas no terminaron de la mejor manera. Eso sí, se refirió a sus excompañeros de ciclo, a quienes "despegó" de todo este enfrentamiento. "¿Te sacaron del chat de Intrusos?", quiso saber la notera. Marcela respondió contundente: "Lo dejo a tu criterio", dijo irónica dando a entender que efectivamente la sacaron del grupo.

Si bien no hay certezas, hay especulaciones en torno a que Tauro estaría dispuesta a sumarse a "Intratables" o algún otro programa del grupo "América". "Nadie me ofreció nada porque aún no me reuní con nadie. Tiran cosas", dijo la panelista días atrás, en referencia a quienes aseguraban que le habían ofrecido trabajar en el ciclo de Guillermo Andino.

Luego, consultada sobre su relación con Jorge Rial, Marcela aseguró: "Por favor. Trabajé con Jorge 17 años... Jamás diría algo así. Porque si bien era conocida cuando empecé, hoy soy quien soy también gracias a él y al lugar que me dio". Además, agregó: "Mirá, yo no hablaré mal de Jorge porque me dio también un lugar importante en el programa y me dejó ser. Lo juro".