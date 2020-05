Guille Valdes compartió un positivo mensaje que generó crítica en redes

View this post on Instagram

Más allá de la difícil situación y el triste momento que estamos viviendo todos, empezamos a ver pequeños cambios positivos: uno puede leer más, los animales vuelven a tener el tiempo que merecen, los hijos son escuchados de otra manera, con otra receptividad ... Empezar a buscar respuestas más simples dentro del caos, es un buen camino, por lo menos para mi. 🤲🏻🌺🦋amor, empatía y luz para todxs 🤲🏻🌺🌈🦋