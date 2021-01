Tras los pasos de Dalma Maradona: Rocío Oliva hizo una confesión sobre su futuro

Enfrentada a Dalma y Gianinna Maradona y Claudia Villafañe, Rocío Oliva ahora sorprendió al revelar un dato que la emparenta aún más con la mayor de las hijas de Diego Armando Maradona. Y es que quien actualmente es parte del panel de Polémica en el Bar, se toma su tiempo para pensar en el futuro y qué hacer con su carrera.



"Estuve 7 años con Diego, que serían 30 con la intensidad que hubo. Tengo muchísimos recuerdos lindos con Diego. Esa parte de jugar al fútbol y compartir la misma pasión, ir a ver partidos o viajar a algún lugar del mundo por el fútbol", expresó Rocío Oliva invitada al programa Los Mammones.



Con respecto al momento en el que se enteró de la muerte del Diez, Rocío Oliva, aseguró: "Estaba en el programa de Flor Peña, y en un corte me dicen que Diego se descompensó y que estaba mal. Pero para mí Diego era todopoderoso, que salía siempre de todas y nunca pensé que iba a pasar eso. Todavía no lo creo".



Entonces fue que Rocío Oliva confesó que le gustaría continuar su carrera en el mundo del espectáculo: "Hoy me considero periodista. A mi gusta la actuación y ver novelas, me gustaría ser actriz y que me llamen para una ficción". ¡Quiere ser actriz como Dalma!