Úrsula Corberó le confesó su amor a Lali Espósito tras el éxito de Sky Rojo

El éxito de Sky Rojo es innegable, a estas alturas es uno de los títulos más vistos a nivel global. Lali Espósito con su papel de Wendy en la serie de los mismos creadores de la Casa de Papel, se ha posicionado como una de las revelaciones de la ficción y alrededor del mundo está dando que hablar. Tal es así, que su colega Úrsula Corberó, aprovechó la oportunidad para manifestarle a la argentina su amor por ella.

En el video, Úrsula destaca algunas cualidades de Lali en tono bien argentino como ser "muy piola, flashera, incansable, capa", entre otras. Lali, por su parte, le responde a la mejor española, protagonizando así un divertido ida y vuelta entre las chicas que ya son furor en la plataforma de streaming, tanto por Sky Rojo como por La Casa de papel.

Lali Espósito sobre las escenas de sexo en Sky Rojo

En una charla exclusiva con CARAS, la joven actriz se refirió a las escenas "subidas de tono" que tuvo que rodar en el set de Sky Rojo.

“Nadie sabe cómo es algo que nunca hizo hasta que lo hace. Y en mi caso era más profundo que hacer escenas de sexo. Porque para una como actriz, en definitiva, es un tipo de escenas más; cuidada, charlada con el compañero que toque, o con el director o directora. Se hacen y se enfrentan, pero acá lo fuerte fue que era muy difícil que no te toque alguna fibra personal.", dijo Espósito.

Lali Espósito personificada como "Wendy" en Sky Rojo.

Y agregó: "Porque todo lo que sucede adentro de ese club es una violación. Es el drama más absoluto. Y en esas escenas, las más heavies, siempre pensaba que cuanto más en personaje pueda yo estar, más le va a golpear al espectador. Después y como actriz, una relaja porque estás dando el mensaje que tenés que dar. Entonces la exposición de mi propio cuerpo pasa a un segundo plano”, reconoció la artista, quien es estos días y en plena promoción de su nuevo trabajo también se refirió a cómo vive su sexualidad y relaciones amorosas.



Lali Espósito en plena escena de Sky Rojo.

“No hago más chistes porque después me lo ponen de título serio”, aclara Lali, refiriéndose a la respuesta que dio en el programa español “La Resistencia”, cuando le preguntaron “¿relaciones sexuales del último mes?” y ella contestó, con humor, aclara, “muchas, todos los días”. Ya en diálogo con CARAS, la actriz volvió sobre la temática. “El sexo no debe ser tabú, claro. Pero estamos criados y criadas también, y hago hincapié en eso, para no decir que disfruto algo, porque eso es de puta. Creo que es algo que ya no sucede pero igual hay una generación, la mía, que es quizá la última que arrastra esas cositas, donde todo se vuelve un tabú, donde todo es desde el dolor y desde el no disfrute. El famoso amor romántico que nos enseñaron, pero que ya se ha caído bastante conceptualmente”, remarca Lali Espósito.